Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

Δυσκόλεψε η προσπάθεια της μπασκετικής Ανόρθωσης για πρόκριση στους ομίλους του FIBA Europe Cup, καθώς στον πρώτο αγώνα των προκριματικών απέναντι Αμπσερον Λάιονς στο Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε με 89-73.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν από την αρχή του παιχνιδιού να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου άνοιγαν συνεχώς τη διαφορά. Στην τέταρτη περίοδο η ομάδα της Αμμοχώστου μπόρεσε να σμικρύνει τις αποστάσεις έχοντας καλύτερο επιμέρους σκορ (23-12) μειώνοντας στους 16 πόντους.

Τη διαφορά αυτή το συγκρότημα της Αμμοχώστου θα κληθεί να ανατρέψει τη διαφορά στη ρεβάνς που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στη Λεμεσό και το στάδιο «Σπύρος Κυπριανού».

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 55-31, 77-46, 89-73

Absheron Lions (Erhan Toker): Frazier 15, McAlpine 11(3), Abdullayev, Jackson 11 (1), Shaw 5, Orelik 9(1), Chidom 7(1), Eikens 15(1), Donat 16

Ανόρθωση (Ντάνιελ Νέλσον): Hawkins 12(2), Ελευθερίου 5(1), Γιόχανσον 5(1), Τομπάζος 7(2), Kuany 9(2), Μαραγκός 10(1), Γκαρσία 3(1), Μουόσα 4, Χειμώνας 5(1), Κρίστενσεν 13(1)