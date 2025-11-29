Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν, καθώς αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του «Ζοτς» με τους διοικούντες τον σερβικό σύλλογο.

Το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν παραμένει αβέβαιο. Η προγραμματισμένη συνάντηση του Σέρβου πρώην προπονητή μεταξύ άλλων του Παναθηναϊκού AKTOR και διοικούντων την Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη mozzartsport, μέλη της διοίκησης του σερβικού συλλόγου είναι εκτός χώρας αυτή τη στιγμή και σε αυτή την περίσταση απαιτείται να γίνουν σοβαροί διάλογοι και κατ’ ιδίαν.

Το sportklub τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε κατόπιν αιτήματος των μελών που είναι εκτός Σερβίας, προκειμένου να δώσουν το παρών στην επόμενη συνάντηση.

Φυσικά η αγωνία για τους φιλάθλους της Παρτίζαν παρατείνεται, καθώς προ ημερών ετοίμασαν υποδοχή ήρωα στο Νίκολα Τέσλα στον «Ζοτς».

