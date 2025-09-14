ΒΙΝΤΕΟ: Τα πανηγύρια για το χάλκινο της Ελλάδας!

«Ας αρχίσουν οι χοροί»! Πρώτοι-πρώτοι τους ξεκίνησαν οι διεθνείς μας που με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στη Φινλανδία, κατέκτησαν το πολυπόθητο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την «γαλανόλευκη» μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, σύσσωμοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας, χορεύοντας υπό τους ήχους του «Ελλάς ολέ-ολέ»!