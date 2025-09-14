ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πανηγύρια για το χάλκινο της Ελλάδας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πανηγύρια για το χάλκινο της Ελλάδας!

«Ας αρχίσουν οι χοροί»! Πρώτοι-πρώτοι τους ξεκίνησαν οι διεθνείς μας που με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στη Φινλανδία, κατέκτησαν το πολυπόθητο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την «γαλανόλευκη» μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, σύσσωμοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας, χορεύοντας υπό τους ήχους του «Ελλάς ολέ-ολέ»!

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη