ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήρωσε την πεντάρα με διαζύγιο ο Πετράκης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήρωσε την πεντάρα με διαζύγιο ο Πετράκης

Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ είναι από το βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος Πετράκης. Ο νεαρός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «βυσσινί» που με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας με τον 37χρονο προπονητή.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην AEL FC Arena. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα η απόφαση είχε ήδη παρθεί και λίγες ώρες αργότερα το διαζύγιο έγινε γνωστό και επίσημα.\

Την απόλυσή του είχε ζητήσει και ο κόσμος της ΑΕΛ μετά την 5αρα. 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη. Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δύσκολη νίκη... ηρεμίας για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πλήρωσε την πεντάρα με διαζύγιο ο Πετράκης

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή τον Ολυμπιακό και φώναξε «παρών»

Ελλάδα

|

Category image

Kακουλλής: «Ήταν περίεργο αλλά ο κόσμος το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπόλικες φάσεις, αρκετό σασπένς αλλά άσφαιρο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Άρης με δέκα ποδοσφαιριστές, ανάγκασε την Ομόνοια σε ισοπαλία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποδοκιμάστηκε στην αλλαγή ο Χαραλάμπους που απόρησε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πληρώσαμε τα λάθη μας...»

ΑΕΚ

|

Category image

Καρσέδο: «Η ομάδα αντέδρασε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έβρεξε» γκολ στην «Αρένα» με παφίτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αλύγιστη Νάπολι, τούμπαρε την Τζένοα με ήρωα ξανά τον Χόιλουντ και δεν πέφτει από την κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC είχε… ρέντα και με τεσσάρα πέρασε από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη