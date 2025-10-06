«Καμπάνα» της UEFA στη Νις: Μερικό κλείσιμο γηπέδου για τα καπνογόνα με τη Ρόμα

Η UEFA προχώρησε σε πειθαρχική τιμωρία της Νις, επιβάλλοντας μερικό κλείσιμο του γηπέδου της για τον επόμενο ευρωπαϊκό της αγώνα, μετά την παραβίαση του κανονισμού περί καπνογόνων στο παιχνίδι με τη Ρόμα για το Europa League.

Το Συμβούλιο Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA αποφάσισε να ενεργοποιήσει την ποινή που είχε τεθεί σε αναστολή από τις 11 Δεκεμβρίου 2024, διατάσσοντας το μερικό κλείσιμο των θυρών H2 και I2 στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, βάσει του άρθρου 26(3) του Πειθαρχικού Κανονισμού.

Η απόφαση σχετίζεται με την αναμέτρηση της 24ης Σεπτεμβρίου, όπου η Νις ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρόμα, αλλά οι οπαδοί της άναψαν δεκάδες πυρσούς, παραβιάζοντας τους όρους της αναστολής που είχαν επιβληθεί από προηγούμενη πειθαρχική διαδικασία.

Η UEFA έχει αυστηροποιήσει τη στάση της απέναντι σε φαινόμενα χρήσης καπνογόνων και φωτοβολίδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα, θέλοντας να διασφαλίσει την ασφάλεια των θεατών και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

