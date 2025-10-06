Εξωγήινος Χάαλαντ: Σε 11 ματς έχει συμμετοχή σε 21 γκολ!

O Xάαλαντ σημείωσε το νικητήριο γκολ των «Σίτιζενς» στην έδρα της Μπρέντφορντ, φτάνοντας πλέον τα 18 γκολ σε 11 αναμετρήσεις, έχοντας στο ενεργητικό του και τρεις ασίστ!

Έτσι, ο Νορβηγός στράικερ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, έχει συμμετοχή σε συνολικά 21 γκολ σε μόλις 11 αναμετρήσεις, προκαλώντας τρόμο στους αντίπαλους αμυντικούς.

«Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα στην καριέρα μου, νομίζω ότι τώρα που έγινα πατέρα, αυτό με κάνει ακόμα καλύτερο», ανέφερε ο Χάαλαντ μετά το τέλος του ματς με την Μπρέντφορντ, δίνοντας την εξήγηση για το τρομερό φορμάρισμά του.

sdna.gr