Ράτζκοφ: «Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»

Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα (0-0), λαμβανομένου υπόψη ότι ο Άρης έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές απέναντι στην Ομόνοια, εμφανίστηκε ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:

«Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ίσως όχι τόσο καλό για τους προπονητές. Είχε διάφορα σενάρια, θα μπορούσε να κερδίσει οποιοσδήποτε. Είμαι περήφανος για την ομάδα και τους παίκτες μου. Χάρηκα που είδα τους φίλους μας στην κερκίδα! Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς όχι τον ένα βαθμό. Ήμασταν πολύ κοντά σε αυτό. Ο αντίπαλος είχε καλές ευκαιρίες στην εστία μας αλλά η αμυντική μας συμπεριφορά ήταν πολύ καλή. Ήμασταν κοντά σε ένα τουλάχιστο γκολ. Όπως εξελίχθηκε το ματς, ο ένας βαθμός είναι σημαντικός».