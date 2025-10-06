ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέτοιο χουνέρι, πρωταθλήτρια της Πρέμιερ Λιγκ είχε να πάθει εδώ και 20 χρόνια!

Το γεγονός πως η Λίβερπουλ δέχθηκε τα νικητήρια γκολ των αντιπάλων από το 90' και μετά το κάνει... χειρότερο για την ομάδα του Σλοτ. Ωστόσο, αυτό που έχει δει να της συμβαίνει στα τελευταία ματς της Πρέμιερ Λιγκ, τελευταία το είχε βιώσει η Άρσεναλ πριν από 20 χρόνια!

Η Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία φάση του αγώνα του Selhurst Park είχε καταφέρει με τον Ενκέτια να πάρει τη νίκη με το τελικό 2-1 και να συνεχίσει εκείνη ως η μοναδική αήττητη ομάδα στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Λίβερπουλ είδε τον Εστεβάο αυτή τη φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ», να σκοράρει στο 90'+6', να χαρίζει τρομερής σημασίας νίκη στην Τσέλσι του Μαρέσκα πριν τη διακοπή και να επεκτείνει το σερί ηττών της ομάδας του Σλοτ στα τρία διαδοχικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε επίπεδο πρωταθλήματος, οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν σε δυο σερί παιχνίδια με γκολ από το 90' και μετά. Πρόκειται για κάτι τρομερά σπάνιο, με την πιο εύκολη αναζήτηση για γκολ που σήμαναν ήττα για την εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Αγγλίας από το 90' και μετά, να μας στέλνει στην αγωνιστική περίοδο 2004-2005!

Λίγο καιρό μετά τους εορτασμούς για το αήττητο πρωτάθλημα του 2004, η Άρσεναλ είδε την Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο ν' ανεβαίνει στον θρόνο πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα.

Εκείνη τη σεζόν, λοιπόν, οι «κανονιέρηδες» είχαν φύγει από το γήπεδο δίχως βαθμό σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις. Εξ αυτών, στις δύο, ηττήθηκαν έχοντας δεχθεί το καθοριστικό γκολ των αντιπάλων από το 90' και μετά. Επρόκειτο για το 2-1 της Λίβερπουλ, τον Νοέμβριο του 2004, με τον Μέλορ να σκοράρει στο 92', ενώ, η Μπέρμιγχαμ, τον Μάιο του 2005 είχε επιβληθεί με το ίδιο σκορ, με τον Χέσκεϊ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ακριβώς στο 90'.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

