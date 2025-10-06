Σέσκο: «Το να σκοράρω στο Όλντ Τράφορντ ήταν ένα παιδικό όνειρο»

«Το να σκοράρω στο Ολντ Τράφορντ ήταν η στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί, η ατμόσφαιρα εδώ είναι απίστευτη», ανέφερε αρχικά ο Σλοβένος στράικερ για το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Σάντερλαντ.

Η ατμόσφαιρα εδώ είναι εκπληκτική όχι μόνο μετά από ένα γκολ, αλλά και μετά από κάθε τάκλιν. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε», συμπλήρωσε ο Σέσκο.

