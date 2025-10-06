Σέσκο: «Το να σκοράρω στο Όλντ Τράφορντ ήταν ένα παιδικό όνειρο»
Ο Μπέντζαμιν Σέσκο, σημείωσε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ, με τον Σλοβένο στράικερ, να σημειώνει ότι εκπλήρωσε ένα παιδικό του όνειρο.
«Το να σκοράρω στο Ολντ Τράφορντ ήταν η στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί, η ατμόσφαιρα εδώ είναι απίστευτη», ανέφερε αρχικά ο Σλοβένος στράικερ για το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Σάντερλαντ.
Η ατμόσφαιρα εδώ είναι εκπληκτική όχι μόνο μετά από ένα γκολ, αλλά και μετά από κάθε τάκλιν. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε», συμπλήρωσε ο Σέσκο.
