Συγκλόνισε ο μικρός φίλος της Σεβίλλης που ξέσπασε σε κλάμματα στο 4-1 επί της Μπάρτσα

To αποτέλεσμα της ημέρας είναι... γεγονός. Και φυσικά αναφερόμαστε στην τεράστια νίκη της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα επί της παντοδύναμης Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ με σκορ 4-1!

Από την αρχή της αναμέτρησης, οι Ανδαλουσιάνοι ήταν καλύτεροι και διεκδίκησαν στα ίσα το παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν δεδομένα η καλύτερη ομάδα στο τερέν για 90 λεπτά. Ίσως, αν αναλογιστούμε τις ευκαιρίες που σπατάλησε η Σεβίλλη, το 4-1, να είναι κολακευτικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Βαρκελώνης.

Με το τέταρτο γκολ να μπαίνει, το γήπεδο πήρε... φωτιά! Ο κόσμος ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος για την τεράστια νίκη κόντρα ίσως στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο τηλεοπτικός φακός, εντόπιζε έναν μικρό πιτσιρικά, ο οποίος ήταν εμφανώς δακρυσμένος και συγκινημένος με την εμφάνιση των γηπεδούχων.

Δείτε το στιγμιότυπο

