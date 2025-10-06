Συγκλόνισε ο μικρός φίλος της Σεβίλλης που ξέσπασε σε κλάμματα στο 4-1 επί της Μπάρτσα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ένας πιτσιρικάς έζησε στο μέγιστο την τεράστια νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα με 4-1!
To αποτέλεσμα της ημέρας είναι... γεγονός. Και φυσικά αναφερόμαστε στην τεράστια νίκη της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα επί της παντοδύναμης Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ με σκορ 4-1!
Από την αρχή της αναμέτρησης, οι Ανδαλουσιάνοι ήταν καλύτεροι και διεκδίκησαν στα ίσα το παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν δεδομένα η καλύτερη ομάδα στο τερέν για 90 λεπτά. Ίσως, αν αναλογιστούμε τις ευκαιρίες που σπατάλησε η Σεβίλλη, το 4-1, να είναι κολακευτικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Βαρκελώνης.
Με το τέταρτο γκολ να μπαίνει, το γήπεδο πήρε... φωτιά! Ο κόσμος ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος για την τεράστια νίκη κόντρα ίσως στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο τηλεοπτικός φακός, εντόπιζε έναν μικρό πιτσιρικά, ο οποίος ήταν εμφανώς δακρυσμένος και συγκινημένος με την εμφάνιση των γηπεδούχων.
Δείτε το στιγμιότυπο
📸 Pure emotion from a Sevilla fan— Football Pundit (@footballpunditX) October 5, 2025
4-1 up against Barcelona and living the dream 😭🔥#SevillaFC #Barca #LaLiga #SEVBAR pic.twitter.com/VijoC7B9gX
athletiko.gr