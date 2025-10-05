Σήκωσε την κούπα στην παράταση η Cowin ΑΕΛ!

Η Cowin ΑΕΛ είναι η ομάδα που κατέκτησε το Super Cup, έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Οι καλαθοσφαιρίστριες του Κουνουνή επικράτησαν με 73-67 της ΕΘΑ, με κορυφαία την Waggoner με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ΕΘΑ πήρε προβάδισμα με 5-0 στο πρώτο δίλεπτο, με την ΑΕΛ να μειώνει σε 5-4 έπειτα από τις εύστοχες βολές της Chvitsa στο 5’. Η ομάδα της Λεμεσού μπήκε μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 7’ με την Astrom να πετυχαίνει τρίποντο για το 9-7. Η ομάδα της Λεμεσού είχε τον απόλυτο έλεγχο στα τελευταία τρία λεπτά του δεκαλέπτου, πετυχαίνοντας 12 πόντους και η περίοδος έληξε σε 18-7.

Η ομάδα της Έγκωμης μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και είχε πολύ καλές επιθέσεις. Στο 14’ μείωσε σε 18-17 και στο επόμενο λεπτό πήρε εκ νέου προβάδισμα με 18-19, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με 24-23 για την ΑΕΛ.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πολύ ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Οι «γαλαζοκίτρινες» της Λεμεσού είχαν προβάδισμα 6 πόντων στο 23’, με Kolyandrova να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα για την ΕΘΑ στο 27’. Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι συνέχισε να παίζεται στον πόντο με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε πεντάλεπτη παράταση.

Στο πρώτο λεπτό της παράτασης η Daniel έβαλε μπροστά την ΕΘΑ με 66-64, ενώ το εύστοχο τρίποντο της Παπαδούρη στο επόμενο λεπτό έβαλε ξανά την ΑΕΛ μπροστά. Η ομάδα της Λεμεσού κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη με

Τα δεκάλεπτα: 18-7, 24-23, 46-44, 64-64, 73-67

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνουνης): Ακαθιώτη 7(1), Κασάπη10, Waggoner 23, Chvitsa 6, Οικονομίδου 6, Παπαδούρη 16(3), Astrom 5(1), Αντωνίου

ΕΘΑ (Τάκης Μιραλλάης): Γεωργίου 21(3), Χριστοδούλου 9(2), Κινανη, Παπαλλά 3, Daniel 15, Πατσαλίδου 5(1), Γκουζέλου, Kolyandrova 14(1), Ευτυχίου, Κοντού