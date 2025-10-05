ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα δεδομένα στη Cyprus League by Stoiximan μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής.
Με μία ισοπαλία, ένα σπουδαίο διπλό και μία νίκη της γηπεδούχου ομάδας ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική.
Ομόνοια και Άρης έμειναν στην σοπαλία με αποτέλεσμα να... πέσουν από την κορυφή, εκεί που παρέμειναν η Πάφος FC μετά το 2-4 επί της ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ που φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ την Ομόνοια Αραδίππου.
Στα αξιοσημείωτα της 6ης στροφής, οι νίκες της ΑΕΛ και του Απόλλωνα που τους έφεραν ηρεμία ενώ η Ανόρθωση συνεχίζει την... κατηφόρα.
Μία αγωνιστική στην οποία σημειώθηκαν 20 γκολ.
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ 0-4
(30' πέν. Σωτηρίου, 60', 90+2' Ντράζιτς, 70' Μέουρερ)
Ολυμπιακός - Ένωση 1-1
(90+3΄ Ζοάο Μάριο / 53΄ Λάτσα)
Ακρίτας Χλ. - Απόλλων 0-2
(16΄ Τόμας, 81΄ Μαλεκκίδης)
ΑΕΛ - Ανόρθωση 4-1
(6΄ Φραντζής, 50΄ Κονσεϊσάο, 77΄ Μακρής, 90+3΄ Φεριέρ / 19΄ Βούκιτς)
Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0
(77΄ Λομοτέι)
ΑΕΚ - Πάφος FC 2-4
(2΄ Ρούμπιο, 86΄ Ιβάνοβιτς / 15΄, 42΄ Κίνα, 82΄ Άντερσον, 88΄ Ντράγκομιρ)
Ομόνοια - Άρης 0-0
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 17/10
19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας
Σάββατο 18/10
19:00 Ανόρθωση – Ακρίτας
19:00 Ένωση – ΑΕΚ
19:00 Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου
Κυριακή 19/10
18:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Ομόνοια
19:00 Άρης – ΑΕΛ
19:00 ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός