ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους

Με μία ισοπαλία, ένα σπουδαίο διπλό και μία νίκη της γηπεδούχου ομάδας ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική.

Ομόνοια και Άρης έμειναν στην σοπαλία με αποτέλεσμα να... πέσουν από την κορυφή, εκεί που παρέμειναν η Πάφος FC μετά το 2-4 επί της ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ που φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ την Ομόνοια Αραδίππου.

Στα αξιοσημείωτα της 6ης στροφής, οι νίκες της ΑΕΛ και του Απόλλωνα που τους έφεραν ηρεμία ενώ η Ανόρθωση συνεχίζει την... κατηφόρα.

Μία αγωνιστική στην οποία σημειώθηκαν 20 γκολ.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ 0-4

(30' πέν. Σωτηρίου, 60', 90+2' Ντράζιτς, 70' Μέουρερ)

Ολυμπιακός - Ένωση 1-1

(90+3΄ Ζοάο Μάριο / 53΄ Λάτσα)

Ακρίτας Χλ. - Απόλλων 0-2

(16΄ Τόμας, 81΄ Μαλεκκίδης)

ΑΕΛ - Ανόρθωση 4-1

(6΄ Φραντζής, 50΄ Κονσεϊσάο, 77΄ Μακρής, 90+3΄ Φεριέρ / 19΄ Βούκιτς)

Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(77΄ Λομοτέι)

ΑΕΚ - Πάφος FC 2-4

(2΄ Ρούμπιο, 86΄ Ιβάνοβιτς / 15΄, 42΄ Κίνα, 82΄ Άντερσον, 88΄ Ντράγκομιρ)

Ομόνοια - Άρης 0-0

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 17/10

19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας

Σάββατο 18/10

19:00 Ανόρθωση – Ακρίτας

19:00 Ένωση – ΑΕΚ

19:00 Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή 19/10

18:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Ομόνοια

19:00 Άρης – ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός