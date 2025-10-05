Δύσκολη νίκη... ηρεμίας για τον Παναθηναϊκό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα γκολ του Άνταμ Τσέριν στο 48ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό για να φτάσει σε μία δύσκολη νίκη επί του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Οι πράσινοι βρήκαν πολλά «ζόρια» απέναντι στην διπλή ζώνη άμυνας των «κυανόλευκων», είχαν τις στιγμές τους κι εντέλει κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο το οποίο αφιέρωσε όλη η ομάδα στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, 4 μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους απ’ τον τραγικό χαμό του.

Οι πράσινοι έβγαλαν διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να πιέσουν την άμυνα του Ατρόμητου και στο 9’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο παιχνίδι, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Μπακασέτας βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά. Στο 19’ από «στρώσιμο» της μπάλας απ’ τον Σφιντέρσκι, το ωραίο σουτ του Μπακασέτα αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 28’ από σέντρα του Αχμέντ Τουμπά, η κεφαλιά του Σφιντέρσκι πέρασε πολύ λίγο άουτ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 32’ το πολύ δυνατό σουτ του Ρενάτο Σάντσες βρήκε σε ετοιμότητα ξανά τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 45’ από λάθος γύρισμα του Μπάκου προς τον τερματοφύλακα, ο Κυριακόπουλος μπήκε «σφήνα» στη φάση και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ξανά με το σώμα. Στο 46’ το σουτ του Σφιντέρσκι αποκρούστηκε απ’ τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 48’ ήρθε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τσέριν με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας μία φανέλα της ομάδας με το «32» και το όνομα του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι ένα δεύτερο γκολ και στο 69’ από ασίστ του Τσιριβέγια, ο Σφιντέρσκι έφυγε στο τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του υπό την πίεση του Σταυρόπουλου έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 76’ το διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 90’+2’ ακυρώθηκε γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ, καθώς το VAR «χρέωσε» με επιθετικό φάουλ τον Ίνγκασον στην πρώτη κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Μπακασέτα. Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας) Κίτρινες: - 90’+5’ Αϊτόρ Γκαρθία Αποβολές:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες (38’ λ.τρ. Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (87’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ Γκαρθία), Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).

