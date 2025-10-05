Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα εξέφρασε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ όπου βρήκε τιις δύο ομάδες ισόπαλες, στο 0-0.

«Είχαμε πολλές ευκαιρίες για το γκολ που θα μας έδιναν τη νίκη. Δόθηκε πέναλτι στον Άρη για χέρι, ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια άλλη φάση δική μας με χέρι δεν ήταν πέναλτι, ίσως να είμαι εγώ ανόητος. Ο διαιτητής δεν ήταν στο επίπεδο των δύο ομάδων αλλά και του Κυπριακού πρωταθλήματος. Κάθε χρόνο ακούω πως πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στους Κύπριους διαιτητές και κάθε χρόνο μετά από δύο μήνες το αλλάζουν και έρχονται ξένοι. Ανεξάρτητα με το τι έγινε στο γήπεδο, μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε για τη διαιτησία: «Ο κόσμος διαφωνούσε για τις αποφάσεις του διαιτητή και το έδειχνε. Το πιο σημαντικό είναι να ελέγχουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σίγουρα όσοv αφορά τις αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα, όπως και στο ξεκίνημα».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Άιτινγκ, δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη, θα τον αξιολογούμε κατά την αποκατάστασή του και θα δούμε αν θα είναι εκτός για βδομάδες ή περισσότερο».