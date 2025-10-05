ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

Τα όσα δήλωσε ο Νορβηγός π ροπονητής.

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα εξέφρασε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ όπου βρήκε τιις δύο ομάδες ισόπαλες, στο 0-0.

«Είχαμε πολλές ευκαιρίες για το γκολ που θα μας έδιναν τη νίκη. Δόθηκε πέναλτι στον Άρη για χέρι, ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια άλλη φάση δική μας με χέρι δεν ήταν πέναλτι, ίσως να είμαι εγώ ανόητος. Ο διαιτητής δεν ήταν στο επίπεδο των δύο ομάδων αλλά και του Κυπριακού πρωταθλήματος. Κάθε χρόνο ακούω πως πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στους Κύπριους διαιτητές και κάθε χρόνο μετά από δύο μήνες το αλλάζουν και έρχονται ξένοι. Ανεξάρτητα με το τι έγινε στο γήπεδο, μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε για τη διαιτησία: «Ο κόσμος διαφωνούσε για τις αποφάσεις του διαιτητή και το έδειχνε. Το πιο σημαντικό είναι να ελέγχουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σίγουρα όσοv αφορά τις αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα, όπως και στο ξεκίνημα».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Άιτινγκ, δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη, θα τον αξιολογούμε κατά την αποκατάστασή του και θα δούμε αν θα είναι εκτός για βδομάδες ή περισσότερο».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή έχασε... ενοίκους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ίσως να δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως θα πω στους ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν με τα χέρια στις τσέπες!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή τον Ολυμπιακό και φώναξε «παρών»

Ελλάδα

|

Category image

Kακουλλής: «Ήταν περίεργο αλλά ο κόσμος το έκανε αρκετά εύκολο. Ήταν όλα μέσα στα πλαίσια»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπόλικες φάσεις, αρκετό σασπένς αλλά άσφαιρο το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Άρης με δέκα ποδοσφαιριστές, ανάγκασε την Ομόνοια σε ισοπαλία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποδοκιμάστηκε στην αλλαγή ο Χαραλάμπους που απόρησε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πληρώσαμε τα λάθη μας...»

ΑΕΚ

|

Category image

Καρσέδο: «Η ομάδα αντέδρασε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Έβρεξε» γκολ στην «Αρένα» με παφίτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αλύγιστη Νάπολι, τούμπαρε την Τζένοα με ήρωα ξανά τον Χόιλουντ και δεν πέφτει από την κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC είχε… ρέντα και με τεσσάρα πέρασε από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανεβαίνει η Σίτι με «στρατηγό» τον Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο απερίσκεπτος Μπουράν την πλήρωσε στο ντέρμπι του ΓΣΠ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη