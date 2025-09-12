«Να τρέξει και να προσέξει το τρίποντο η Εθνική – Δεν μπορούν να τα βάλουν με τον Γιάννη»

Ο Χρήστος Ρομπόλης ανέλυσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 όσα θα πρέπει να κάνει η Εθνική μας ομάδα απέναντι στους Τούρκους στον αποψινό ημιτελικό του Eurobasket 2025, στάθηκε στη θετική αύρα που επικρατεί στην ατμόσφαιρα, ενώ, σχολίασε και την υπεροχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έναντι των αντιπάλων.

«Υπάρχει μια αύρα, μια ανεξήγητη ευφορία που συνήθως σου βγαίνει σε καλό… Έχουν παραστάσεις και προσωπικότητα για να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Ζητούμενο να τρέξουμε, που προϋποθέτει όμως και εύκολο ριμπάουντ.

Δεν μπορούν να τα βάλουν με τον Γιάννη τα κορμιά που έχουν οι Τούρκοι… Να προσέξουμε το τρίποντο, είναι πρώτοι στη διοργάνωση σε αυτό οι Τούρκοι» είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Ρομπόλης.

sport-fm.gr