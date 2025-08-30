ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Sold Out το ιστορικό παιχνίδι Κύπρου - Ελλάδας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Sold Out το ιστορικό παιχνίδι Κύπρου - Ελλάδας!

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη της απέναντι στην Ιταλία, ενώ η Κύπρος, αν και ηττήθηκε από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, με τα ματς απέναντι στη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να βρίσκονται κοντά στο sold out, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα Ελλάδα - Ισπανία έχουν ήδη εξαντληθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Ο αγώνας Κύπρου - Ελλάδας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ALPHA Κύπρου, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο να ζήσουν τη μοναδική αυτή στιγμή.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Tags

eurobasketeurobasket limassol

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα της Πάφος FC στο League Phase του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Γκαζώνει για χαφ και φορ ενόψει Ευρώπης

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε Γαβριήλ από τον ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αγκουζούλ: «Πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα μου η Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο αριθμός του Αγκουζούλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άρης-Παναιτωλικός: Τεστ συνέχειας και συνοχής

Ελλάδα

|

Category image

Ανέτοιμη και με προβληματική εμφάνιση η ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επίσημα στην Τουρκία ο Οζλέρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ήταν εκπληκτικοί οι Ομονοιάτες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Sold Out το ιστορικό παιχνίδι Κύπρου - Ελλάδας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αγκουζούλ και με βούλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

(Ηχητικό) Θεοχάρους: «Κάποτε ήταν κοιμώμενος γίγαντας η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Σεβίλλη απέκτησε τον Αθπιλικουέτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στυλιανού: «Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι με την Ελλάδα γιατί και εμείς Ελληνες είμαστε».

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

O Σλοτ αποφάσισε για τον υπαρχηγό της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη