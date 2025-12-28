ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λάμψη Ντεμπελέ, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν στα Globe Soccer Awards

Δεν θα ξεχάσει ποτέ το 2025 ο Γάλλος μεσοεπιθετικός

Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του: έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί ομόφωνα η περίοδος 2024-25 του Ουσμάν Ντεμπελέ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Επιθετικός ηγέτης μιας ομάδας που κέρδισε τα πάντα, ο 28χρονος επιθετικός βραβεύτηκε δίκαια με τη Χρυσή Μπάλα, αφού σημείωσε 35 γκολ και έδωσε 16 ασίστ σε 53 αγώνες με την ομάδα της πρωτεύουσας. Η χρονιά, ωστόσο, επιφύλαξε ακόμα μια τιμητική διάκριση για τον Γάλλο διεθνή, λίγο πριν δώσει τη θέση της στο 2026. Στα βραβεία Globe Soccer που πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι, τιμήθηκε για άλλη μια φορά με ένα βραβείο κύρους. 

Υποψήφιος μεταξύ των καλύτερων παικτών της περασμένης σεζόν, ο Ουσμάν Ντεμπελέ κέρδισε τη διάκριση του κορυφαίου Παίκτη της Χρονιάς, υπερισχύοντας των Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ραφίνια και Βιτίνια. Ένα νέο τρόπαιο που επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή πορεία του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βραβεύτηκε ως ο καλύτερος επιθετικός της χρονιάς για το 2025. Ο έφηβος σταρ της Μπαρτσελόνα επικράτησε των Ουσμάν Ντεμπελέ και Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Παρί Σεν Ζερμέν, του Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης και του συμπαίκτη του στους «Μπλαουγκράνα», Ραφίνια.

«Ευχαριστώ τα βραβεία Globe Soccer για αυτό το βραβείο, την οικογένειά μου, την ομάδα μου, τους συμπαίκτες μου, τους φίλους μου. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε το παιδί-θαύμα όταν παρέλαβε το τρόπαιό του από τον Αντρές Ινιέστα.

Ο Πορτογάλος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Βιτίνια, τιμήθηκε ως ο καλύτερος μέσος. Μετά από μια αξιοσημείωτη σεζόν το 2024-2025, ο παίκτης επιβεβαίωσε γι΄ άλλη μια φορά τη σημασία του στην καρδιά του παιχνιδιού της παριζιάνικης ομάδας. Η ικανότητά του να δημιουργεί, να οργανώνει και να δίνει ενέργεια στη μεσαία γραμμή τον έχει καταστήσει απαραίτητο πυλώνα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Αυτή η διάκριση προσθέτει στη μακρά λίστα επιτυχιών της Παρί Σεν Ζερμέν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την περασμένη σεζόν. Μεταξύ των εγχώριων τίτλων, του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και του ιστορικού θριάμβου του Champions League, η ομάδα της πρωτεύουσας συνεχίζει να λάμπει, ενώ τα ατομικά της ταλέντα αποσπούν διακρίσεις σε έγκριτες τελετές.

Στα ίδια βραβεία, ο Ντεσιρέ Ντουέ ανακηρύχθηκε καλύτερος νέος παίκτης και ο πρόεδρος της Παρί Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, παρέλαβε το τρόπαιο του καλύτερου προέδρου και ο Λουίς Κάμπος εκείνο του αθλητικού διευθυντή της χρονιάς.

Υπό την ηγεσία των δύο ανδρών, ο σύλλογος της πρωτεύουσας συνεχίζει να λάμπει σε όλα τα μέτωπα, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου, με μια εξαιρετική περυσινή περίοδο που σημαδεύτηκε από πολυάριθμους τίτλους. Όπως είναι φυσικό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας αναδείχθηκε κορυφαίος σύλλογος της χρονιάς για το 2025, αφού κατάκτησε σχεδόν τα πάντα: το Trophée des Champions, τη Ligue 1, το Κύπελλο Γαλλίας, το Champions League, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, ενώ ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη