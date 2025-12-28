ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε από το «Σέλχαρστ Παρκ» η Τότεναμ και έκανε άλμα

Σπουδαίο διπλό και σημαντική ανάσα.

Η Τότεναμ έφυγε με πολύ μεγάλη νίκη από το «Σέλχαρστ Παρκ» καθώς επικράτησε της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 στο λονδρέζικο ντέρμπι, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «Πετεινοί» υποχρέωσαν τους «Αετούς» στην τρίτη συνεχή ήττα στο πρωτάθλημα. Η Πάλας μπορεί να είναι νικήτρια του Κυπέλλου Αγγλίας, του Community Shield και να παίζει στην Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει σε τέλμα.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ έχασε την ευκαιρία να φτάσει στην πέμπτη θέση Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως και θα γινόταν αν νικούσε. Από την άλλη, η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ ανέβηκε στους 25 βαθμούς, κάνοντας άλμα στην 11η θέση. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Άρτσι Γκρέι στο 42ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι φιλοξενούμενοι είδαν να τους ακυρώνονται και δύο τέρματα, που πέτυχε ο Ριτσάρλισον.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 1-1

(28΄ Αντιγκρά - 47΄ Κάλβερτ-Λιούιν)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1

(42΄ Γκρέι)

ΔΙΕΘΝΗ

