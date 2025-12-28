ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγωνία στη Τσέλσι με Κουκουρέγια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικό πρόβλημα για τους μπλε αφού πρόκειται για ενδεκαδάτο παίκτη.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Ο Ισπανός μπακ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Άστον Βίλα και το ιατρικό επιτελείο των μπλε θα τον υποβάλει σε εξετάσεις. Ο Κουκουρέγια είχε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αλλαγή στο 69’, δίνοντας τη θέση του στον Μάλο Γκούστο.

Στις τάξεις της Τσέλσι υπάρχει ανησυχία για την κατάκτηση του Κουκουρέγια και το ιατρικό επιτελείο ελπίζει πως τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν θα δείξουν κάτι σοβαρό και ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα τεθεί και πάλι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου.

novasports.gr

