Χαμένη ευκαιρία για τη Σάντερλαντ

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στο «Στάδιο του Φωτός» ανάμεσα στη Σάντερλαντ και τη Λιντς. Οι αντίπαλοι μοιράστηκαν από έναν βαθμό μένοντας στο 1-1, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «Μαύρες Γάτες» έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προσπεράσουν Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρεθούν στην πέμπτη θέση, την ώρα που τα «Παγώνια» μάζεψαν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή τους.

Το σκορ άνοιξε στο 27ο λεπτό για τη γηπεδούχο Σάντερλαντ ο Ιβοριανός Σιμόν Αντιγκρά, αλλά δύο λεπτά μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Ντομινίκ Κάλβερτ-Λιούιν ισοφάρισε και ταυτόχρονα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.