«Διπλό» η Νάπολι με δύο γκολ του Χόιλουντ
Κοντά στην κορυφή η ομάδα του Κόντε.
Με δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ (13΄ + 45+1΄) η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από το "Giovanni Zini", επικρατώντας με 2-0 της Κρεμόνα για την 17η αγωνιστική της Serie A.
Χάρη στα δύο γκολ του Δανού επιθετικού, οι «Παρτενοπέι» βρίσκονται στο -1 από τη Μίλαν που πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A χάρη στη νίκη των «ροσονέρι» με 3-0 επί της Βερόνα και εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45).
Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2
(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 3-0
(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2
(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
Μπολόνια-Σασουόλο 28/12
Αταλάντα-Ίντερ 28/12
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Μίλαν 35
Νάπολι 34
Ίντερ 33 -15αγ.
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 25 -15αγ.
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 21
Κρεμονέζε 21 -17αγ.
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12
Πίζα 11 -17αφ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.