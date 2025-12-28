«Διπλό» η Νάπολι με δύο γκολ του Χόιλουντ

Με δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ (13΄ + 45+1΄) η Νάπολι πέρασε νικηφόρα από το "Giovanni Zini", επικρατώντας με 2-0 της Κρεμόνα για την 17η αγωνιστική της Serie A.

Χάρη στα δύο γκολ του Δανού επιθετικού, οι «Παρτενοπέι» βρίσκονται στο -1 από τη Μίλαν που πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A χάρη στη νίκη των «ροσονέρι» με 3-0 επί της Βερόνα και εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45).

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική της Serie A σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

Μπολόνια-Σασουόλο 28/12

Αταλάντα-Ίντερ 28/12

Ρόμα-Τζένοα 29/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μίλαν 35

Νάπολι 34

Ίντερ 33 -15αγ.

Γιουβέντους 32 -17αγ.

Ρόμα 30

Κόμο 27

Μπολόνια 25 -15αγ.

Λάτσιο 24 -17αγ.

Αταλάντα 22

Ουντινέζε 22 -17αγ.

Σασουόλο 21

Κρεμονέζε 21 -17αγ.

Τορίνο 20 -17αγ.

Κάλιαρι 18 -17αγ.

Πάρμα 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Βερόνα 12

Πίζα 11 -17αφ.

Φιορεντίνα 9 -17αγ.