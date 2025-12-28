Αποθεώθηκε για τις επιδόσεις του από την Μπριζ ο Τζόλης

Ένα εξαιρετικό 2025 κλείνει για τον Χρήστο Τζόλη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φίλων της Κλαμπ Μπριζ, με την ίδια την ομάδα μάλιστα να τον αποθεώνει και να κάνει ειδική μνεία στα social media της για εκείνον. Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με την Γκενγκ ο Τζόλης μοίρασε δυο ασίστ και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη.

Σε 30 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 11 γκολ και 15 ασίστ τη φετινή χρονιά και η Κλαμπ Μπριζ αφιέρωσε ένα ποστ στον ποδοσφαιριστή της αναφέροντας πόσο σημαντική χρονιά ήταν το 2025 για εκείνον.