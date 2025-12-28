Το συμβόλαιο του Φερέιρα στον Εθνικό και το κίνητρο

Έπιασε δουλειά ο Ρούι Φερέιρα ο οποίος έφερε μαζί του, δικό του βοηθό αλλά και γυμναστή και η διοίκηση έκανε αποδεκτό το αίτημα του. Όπως έγινε γνωστό αποχώρησε από την ομάδα ο γυμναστής Λάμπρος Ιωάννου.

Ο Φερέιρα έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με το δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, να είναι στον Εθνικό. Συνεπώς εάν ικανοποιήσει με τη δουλειά του θα παραμείνει κάτοικος Άχνας και την νέα σαιζόν.

Χθες ο 52χρονος Πορτογάλος προπονητής είχε την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές και προπόνησε για πρώτη φορά την ομάδα. Ο Φερέιρα θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο στον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΛ στο Δασάκι.

Από εκεί και πέρα, η απόκτηση του Ισπανού στράικερ Χάβι Σιβέριο βάζει πωλητήριο στον Νικολά Αντερέγκεν. Όπως όλα δείχνουν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας θα πωληθεί και το κένο του θα καλυφθεί από τον Σιβέριο.