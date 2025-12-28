Η νέα «στέγη» του Θεόδωρου Αντωνίου

Έχοντας διατελέσει σε αυτό το πόστο και σε άλλες ομάδες, στην Ε.Ν. Ύψωνα αποφάσισαν να τον εμπιστευτούν και έτσι ο Θεόδωρος Αντωνίου αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή στη νεοφώτιστη ομάδα.

Θυμίζουμε πως έχει σημαντική εμπειρία από τη θητεία του σε ΑΕΛ, Ένωση και Καρμιώτισσα.

Η ανακοίνωση: «Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο κ. Αντωνίου είναι ένας ιδιαίτερα έμπειρος παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία και εμπειρία σε διοικητικό επίπεδο, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν από την ίδια θέση και σε άλλες ομάδες. Καλωσορίζουμε τον κ. Θεόδωρο Αντωνίου στην οικογένεια της FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».