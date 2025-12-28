Κατέρρευσε ο Μονγκέντ Ελνέελ, «πάγωσε» τους πάντες αλλά συνέχισε κανονικά!

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης του 5ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα στην Ισημερινή Γουινέα και στο Σουδάν. Ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, σωριάστηκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, παγώνοντας παίκτες και θεατές.

Το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή ήταν στο 0-0, όταν ο Σουδανός πορτιέρε κατέρρευσε χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση ή κάποια εμφανής επαφή με συμπαίκτη η αντίπαλο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όλους όσοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων αντέδρασαν άμεσα, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στον Ελνέελ εντός του αγωνιστικού χώρου. Ευτυχώς, μετά από λίγα λεπτά ο τερματοφύλακας ανέκτησε τις αισθήσεις του και, αφού εξετάστηκε από τους γιατρούς, κρίθηκε σε θέση να συνεχίσει κανονικά την αναμέτρηση, επιστρέφοντας κάτω από τα δοκάρια.

Το περιστατικό σημάδεψε το ματς της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά μέχρι να διασφαλιστεί η κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή.

Τελικά, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε κανονικά με το Σουδάν να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση χάρις στο αυτογκόλ του Κόκο στο 74ο λεπτό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ