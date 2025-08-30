Στυλιανού: «Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι με την Ελλάδα γιατί και εμείς Ελληνες είμαστε».

Η Εθνική Ελλάδος έκανε προχθές το 1-0 με τη νίκη επί της Ιταλίας και σήμερα το μεσημέρι θα ψάξει το «2 στα 2» απέναντι στη Κύπρο. Λογικά δεν θα έχει πρόβλημα να πετύχει τον στόχο της καθώς η αντίπαλός μας είναι πάρα πολύ αδύναμη.

Η Κύπρος έχασε στη πρεμιέρα με 91-64 από την Βοσνία και σήμερα γνωρίζουν ότι τα πράγματα θα είναι επίσης πολύ δύσκολα. Κάτι, που επεσήμανε ο πολύπειρος, Νίκος Στυλιανού, μιλώντας στο SDNA, αμέσως μετά το ματς με την Βοσνία:

«Είναι ένα ματς πρόκληση για μας με την Ελλάδα. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι επειδή είναι με την Ελλάδα και όλοι Ελληνες είμαστε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι από την αρχή και να κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε» είπε σχετικά ο 37χρονος Κύπριος γκαρντ, ο οποίος έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες (Φάρο Λάρισας, Καβάλα, ΟΦΗ, Ρέθυμνο, Κόροιβο και Κύμη).

Οσο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σχέση με τον Γιουσούφ Νούρκιτς, που αντιμετώπισε προχθές, είχε να τονίσει τα εξής: «Ο Γιάννης είναι κάτι διαφορετικό. Γενικά η Βοσνία είναι μία από τις ομάδες, που έχουμε αντιμετωπίσει και είναι από τις πιο ψηλές σε μέσο όρο. Εκτός από τους άσους, όλοι οι άλλοι είναι πάνω από δύο μέτρα. Ο Νούρκιτς είναι πραγματικά ένας πολύ καλός παίκτης και το δυνατό του σημείο είναι το σώμα του, η δύναμή του. Αυτό κάνει τόσα χρόνια. Σίγουρα είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις, ειδικά αν είσαι μία ομάδα, που δεν έχεις δυνατά κορμιά».

Θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη η Κύπρος με την Βοσνία; «Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα. Μετά όταν χαλαρώσαμε στο παιχνίδι μπήκαμε πιο δυνατά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο θεωρούμε ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην αρχή, θα ήμασταν μέχρι το τέλος πιο κοντά στο σκορ» είπε ο Στυλιανού και συνέχισε: «Είναι κάτι πολύ ωραίο, που βρισκόμαστε στο Ευρωμπάσκετ, και αυτό, που προσπαθούμε είναι να το απολαύσουμε, παίζοντας μπάσκετ.

Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο να συμμετέχουμε σε μία τέτοια διοργάνωση. Εχουμε παίξει ξανά με τέτοιες ομάδες, αλλά όχι στο πλαίσιο Ευρωμπάσκετ. Παίζοντας, λοιπόν, σε ένα τέτοιο τουρνουά, είναι κάτι πολύ μεγάλο για μας. Μπορεί να μην είχαμε ποτέ την ευκαιρία να το κάνουμε αν δεν ήμασταν διοργανώτρια χώρα. Το έχω ξαναπεί σε συνέντευξη ότι παρότι δεν ήρθε η πρόκριση μέσω προκριματικών αγώνων, θεωρώ ότι είναι μία επιβράβευση και για μας, που τόσα χρόνια είμαστε στο χώρο και παλεύουμε και κάνουμε και εμείς την ίδια δουλειά».

