Στην Πετρολίνα ΑΕΚ ο πρώτος αγώνας της σεζόν στο μπάσκετ

Την κατάκτηση του Super Cup πανηγύρισε η Πετρολίνα ΑΕΚ, επικρατώντας με 86-75 επί του Κεραυνού στην αίθουσα «Κίτιον». Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ο Taveion Hollingsworth με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Κεραυνός πήρε προβάδισμα με 8-3 στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης και ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 8’, όταν ο Hunt με lay up έδωσε στην ΑΕΚ πρώτη φορά προβάδισμα με 15-14. Ο Στυλιανού με τρίποντο στο 9’ μείωσε σε 18-17, ενώ με τρίποντο απάντησε η ομάδα της Λάρνακας για το 21-17 και με αυτό το σκορ έληξε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι ομάδες ανέβασαν ρυθμούς. Η ομάδα του Κιτίου διατηρούσε το προβάδισμά της, με τον Κεραυνό όμως να μην την αφήνει να ξεφύγει. Η ομάδα του Στροβόλου έπαιξε πιο επιθετικά στο τέλος του ημιχρόνου και με το τρίποντο του Τίγκα μείωσε στον πόντο τη διαφορά (42-41).

Οι καλαθοσφαιριστές του Λειβαδιώτη μπήκαν καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και έκαναν καλύτερες επιθέσεις. Με 7 σερί πόντους ανέβασε τη διαφορά στο +8 (49-41), ενώ το τρίποντο του Cooper στο 27’ διαμόρφωσε το σκορ στο +10 (59-49). Στην τελευταία περίοδο οι «κιτρινοπράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο του αγώνα και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, κατακτώντας το super cup με 86-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-41, 67-59, 86-75

Πετρολίνα ΑΕΚ (Λειβαδιώτης): Hollingsworth 22, Cooper 16(2), Γιανναράς 5(1), Νοττάζ 12(2), Mckinnis 8, Βαρσος 3(1), Hunt 14, Παντελή 1, Diggs 5(1)

Κεραυνός (Δαμαλης): Hatfield 15, Στυλιανού 6(2), Davis 3(1), Φ. Τίγκας 12(2), Παυλίδης 8, Weston 15(2), Κουμής 2, Σ. Τίγκας, Williams 14(1)

