ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γκαμπριέλ Περέιρα, τερματοφύλακας για μία 10ετία!

Ο 23χρονος Πορτογάλος αρπάζει την ευκαιρία.

Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν αιφνιδιάζει συχνά όσον αφορά τις επιλογές του για την ενδεκάδα αλλά όταν το κάνει φροντίζει η αλλαγή να πετυχαίνει και ως εκ τούτου να συζητείται. Αυτό συνέβη και με τον τερματοφύλακα Γκαμπριέλ Περέιρα, όταν πήρε τη θέση του Βιντ Μπέλετς, στις τελευταίες δυο αγωνιστικές. 

Ο 23χρονος Περέιρα μπορεί να έμεινε αρκετούς μήνες στη σκιά του Μπέλετς, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι τυχαίος. Προέρχεται από τη μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή της Ατλέτικο Παραναένσε και μαζί με τον άλλο νεαρό παικταρά του ΑΠΟΕΛ, τον Ντιέγκο Ρόσα, πέρασαν από την Εθνική Βραζιλίας κάτω των 17! Στα 19 του έφυγε από τη χώρα του καφέ και πήγε πρώτα στους μικρούς της Μονακό κι αμέσως μετά στη Λάτσιο. Από εκεί επιστροφή στην Γκρέμιο και τελικά πέρσι το καλοκαίρι... ΑΠΟΕΛ!

Διαθέτει εκπληκτικά σωματικά προσόντα. Πανύψηλος (1.95) με μακριά χέρια, δείχνει ότι μπορεί να αφήσει εποχή στο κυπριακό ποδόσφαιρο! Με λίγα λόγια, οι γαλαζοκιτρινοι βρήκαν τερματοφύλακα για την επόμενη 10ετία, εκτός φυσικά κι αν κάποια στιγμή προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων...

Στο μεταξύ, ξεκίνησε κανονικά η προετοιμασία για τον αγώνα της Παρασκευής με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδιππου, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα είναι έτοιμος ο Ντιέγκο Ρόσα ή θα παραμείνει στο αρχικό σχήμα ο Μαρκίνιος που έκανε καλή δουλειά στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Στο μεταξύ, για τρίτο σερί παιχνίδι, ο Μαξ Μάγιερ είναι ο ποδοσφαιριστής που κατέγραψε τα περισσότερα χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τον Γερμανό άσο ακολουθούν οι Κόρμπου και Σταφυλίδης.

