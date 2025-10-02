Απίστευτος Χάρι Κέιν με 17 γκολ ήδη!!

Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Πάφο στο «Αλφαμέγα» φτάνοντας ήδη τα 17 μέσα στη σεζόν και μάλιστα το κάνει αυτό σε 9 μόλις εμφανίσεις!!

Ο Κέιν μετρά 5 εμφανίσεις στην Μπουντεσλίγκα έχοντας σκοράρει 10 γκολ! Σε δύο συμμετοχές στο Champions League έχει 4 γκολ. Στο κύπελλο σε ένα ματς, έχει 2 γκολ ενώ σκόραρε και στο παιχνίδι του Σούπερ Καπ.

ΦΟΒΕΡΟΣ!