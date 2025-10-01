Δύσκολο αλλά θα το παλέψει η Ανόρθωση με φόντο τους ομίλους του FIBA Europe Cup

Την προσπάθεια για να εισέλθει για δεύτερη κατά σειρά αγωνιστική περίοδο στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, θα καταβάλει η Ανόρθωση, η οποία υποδέχεται απόψε (19:00) στο «Σπύρος Κυπριανού» τους Absheron Lions του Αζερμπαϊτζάν.

Η προσπάθεια της Κυπριακής ομάδας δεν θα είναι καθόλου εύκολη καθώς πρέπει να ανατρέψει τη διαφορά των 16 πόντων (89-73) με την οποία είχε χάσει μετά την πρώτη αναμέτρηση που είχε γίνει στο Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο με όπλο τον παράγοντα έδρα, όσο και αν το «Σπύρος Κυπριανού» δεν είναι η έδρα της Ανόρθωσης και την πίστη για επίτευξη της ανατροπής, η Ανόρθωση θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της για να τα καταφέρει.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ανόρθωση θα είναι η ομάδα που θα συμπληρώσει τον όγδοο όμιλο του FIBA Europe Cup, όπου ήδη βρίσκονται οι Szombathely Ουγγαρίας, Bakken Bears Δανίας και η Ισπανική Σαραγόσα, την οποία είχε αντιμετωπίσει και πέρσι η Ανόρθωσης στη φάση των ομίλων για το FIBA Europe Cup!