Η FIFA έβαλε στη… θέση του τον Τραμπ – «Εμείς αποφασίζουμε για τις διοργανώσεις μας»

Όρια βάζει στον Ντόναλτ Τραμπ η FIFA.

Μέσω του αντιπροέδρου της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ περί αλλαγής γηπέδων στο Μουντιάλ εάν κρίνει αυτός ότι τίθεται θέμα ασφάλειας.

«Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία είναι της FIFA και η FIFA είναι αυτή που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της, Βίκτορ Μονταλιάνι, σε συνέδριο στο Λονδίνο.

Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως είναι πιθανό να μην διεξαχθούν αγώνες στο Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο καθώς θεωρεί πως δεν είναι ασφαλείς Πολιτείες.

