Η FIFA έβαλε στη… θέση του τον Τραμπ – «Εμείς αποφασίζουμε για τις διοργανώσεις μας»

Δημοσιευτηκε:

Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση της FIFA στα όσα είπε ο Τραμπ για αλλαγή γηπέδων και έδρας σε παιχνίδια του Μουντιάλ.

Όρια βάζει στον Ντόναλτ Τραμπ η FIFA.

Μέσω του αντιπροέδρου της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ περί αλλαγής γηπέδων στο Μουντιάλ εάν κρίνει αυτός ότι τίθεται θέμα ασφάλειας.

«Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία είναι της FIFA και η FIFA είναι αυτή που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της, Βίκτορ Μονταλιάνι, σε συνέδριο στο Λονδίνο.

Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως είναι πιθανό να μην διεξαχθούν αγώνες στο Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο καθώς θεωρεί πως δεν είναι ασφαλείς Πολιτείες.

