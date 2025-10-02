Η FIFA έβαλε στη… θέση του τον Τραμπ – «Εμείς αποφασίζουμε για τις διοργανώσεις μας»
Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση της FIFA στα όσα είπε ο Τραμπ για αλλαγή γηπέδων και έδρας σε παιχνίδια του Μουντιάλ.
Όρια βάζει στον Ντόναλτ Τραμπ η FIFA.
Μέσω του αντιπροέδρου της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ περί αλλαγής γηπέδων στο Μουντιάλ εάν κρίνει αυτός ότι τίθεται θέμα ασφάλειας.
«Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία είναι της FIFA και η FIFA είναι αυτή που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της, Βίκτορ Μονταλιάνι, σε συνέδριο στο Λονδίνο.
Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ συγκεκριμένα είχε αναφέρει πως είναι πιθανό να μην διεξαχθούν αγώνες στο Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο καθώς θεωρεί πως δεν είναι ασφαλείς Πολιτείες.
