Ο Άρης θέλει να γίνει ο πρώτος που θα της κόψει τη... φόρα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η έξοδος στο ΓΣΠ είναι πολύ δύσκολη αλλά στη Λεμεσιανή ομάδα δεν τρομάζουν.

Ο Άρης βλέπει την Ομόνοια να είναι στα χάι της και ξέρει καλά πως το κλειδί για να μπορέσει να πάρει κέρδος στο κυριακάτικο ντέρμπι είναι να φυλάξει τα... νώτα του. Οι πράσινοι της Λευκωσίας διαθέτουν ποιοτικές μονάδες που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και έχουν σκοράρει σε όλα τους τα φετινά ματς. Και στα πέντε του πρωταθλήματος και στα έξι της Ευρώπης. Άρα ο Άρης θέλει να γίνει ο πρώτος που δεν θα της το επιτρέψει και μάλιστα μπροστά στο κοινό της. Όσον αφορά τις δικές του επιδόσεις, δεν έχει δεχθεί γκολ στα τρία από τα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είδε την εστία να παραβιάζεται σε δύο, όπου στη μία κέρδισε (3-1 τον Απόλλωνα) και την άλλη έχασε (3-2).

Ο Κακόριν δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για αυτό το ματς και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή. Όσον αφορά τους Γκομίς, Μαγιαμπέλα και Γκάουσταντ που έχουν μικροπροβλήματα, θα διαφανεί τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα υπολογίζονται από τον Άρτζομ Ράτζκοφ. Ο Λευκορώσος προπονητής ελπίζει πάντως να προλάβουν αφού είναι παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής.

