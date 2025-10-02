ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξόδεψε 80,1 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή!

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δαπανήσει το εκπληκτικό ποσό των 69,8 εκατομμυρίων λιρών ή διαφορετικά 80,1 εκατομμύρια ευρώ, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013!

Ο θρυλικός Σκωτσέζος προπονητής τερμάτισε την απίστευτη 26χρονη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού κατέκτησε 13 τίτλους της Premier League και –ανάμεσα σε άλλα τρόπαια- δύο Champions League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να καταβάλει 2,4 εκατομμύρια λίρες όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έπρεπε να πληρώσει αποζημιώσεις για το προσωπικό που δεν ήθελε ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Μόιες, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος, όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση η βρετανική εφημερίδα "The Sun".

Το εξαετές συμβόλαιο που υπέγραψε λύθηκε μετά από μόλις δέκα μήνες στον πάγκο της. Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να πληρώσει 5,2 εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσει τον νυν προπονητή της Έβερτον και το επιτελείο του.

Η απόλυση του Λουίς φαν Γκάαλ το 2016 οδήγησε σε αποζημίωση 8,4 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο Ζοζέ Μουρίνιο έλαβε το εντυπωσιακό ποσό των 19,6 εκατομμυρίων λιρών το 2018, μετά την απόλυσή του.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εισέπραξε 9,1 εκατομμύρια λίρες μετά την αποχώρησή του το 2021 και η απόλυση του Έρικ τεν Χαγκ πέρυσι άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 10,4 εκατομμύρια λίρες λιγότερα στα ταμεία της.

Και αν ο νυν προπονητής, Ρούμπεν Αμορίμ, αποχωρήσει πριν από την πρώτη επέτειό του τον Νοέμβριο, αυτό θα προσθέσει στο σύνολο ένα επιβλητικό ποσό των 12 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Πορτογάλος προπονητής παραμένει υπό τεράστια πίεση αυτή τη σεζόν, αφού έχει μόλις δύο νίκες σε έξι αγώνες.

Οι ελπίδες του Αμορίμ να γυρίσει σελίδα μετά από την καταστροφική σεζόν 2024-25, στην οποία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε 15η στο πρωτάθλημα, διαψεύστηκαν.

Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να σταματήσει την πτώση του συλλόγου από τότε που αντικατέστησε τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Αμορίμ υπέγραψε συμβόλαιο δυόμισι ετών αξίας περίπου 6,5 εκατομμυρίων λιρών ανά σεζόν πέρυσι, αφήνοντας την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο επόμενος αγώνας της Γιουνάιτεντ είναι μια εντός έδρας αναμέτρηση που πρέπει να κερδίσει εναντίον της «νεοφώτιστης» Σάντερλαντ το Σάββατο, πριν αντιμετωπίσει την -πρωταθλήτρια της Premier League- Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι αποζημιώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή:

Ντέιβιντ Μόιες 2013-2014 5,2 εκατομμύρια λίρες

Λουίς Φαν Γκάαλ 2014-2016 8,4

Ζοσέ Μουρίνιο 2016-2018 19,6

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 2018-2021 9,1

Ραλφ Ράνγκνικ 2021-2022 14,7

Έρικ Τεν Χαγκ 2022-2024 10,4

ΑΠΕ

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

