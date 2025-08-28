Το πάλεψε μέχρι ενός σημείου η Εθνική Κύπρου στην πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ

Το πάλεψε με αξιοπρεπής εμφάνιση αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Βόσνιων η Εθνική Κύπρου στην ιστορική πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Για την 1η αγωνιστική του γ' ομίλου της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Λεμεσό, η εθνική μας ηττήθηκε με 91-64, παρότι είχε πλησιάσει στο σκορ μειώνοντας μάλιστα στο -8 στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου.

Το ρεπορτάζ του αγώνα από την ΚΟΚ:

Τον πρώτο της ιστορικό αγώνα στην παρθενική εμφάνισή της σε Ευρωμπάσκετ έδωσε η Εθνική Κύπρου, χάνοντας με 91-62 από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, που διεξάγεται στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Νούρκιτς με 18 πόντους, 2 τρίποντα, έξι ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ εξαιρετικό παιχνίδια για την δική μας Εθνική έκανε ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής που κατέγραψε 22 πόντους, πέντε τρίποντα, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ.

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη μπήκε στον αγώνα έχοντας σερί δέκα πόντων, για να έρθει στο 3' το πρώτο ιστορικό καλάθι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τα χέρια του Πασιαλή (10-2), ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε και το πρώτο κυπριακό τρίποντο της διοργάνωσης από τον Σιμιτζή (13-5).

Ο ίδιος πέτυχε και δεύτερο τρίποντο στο 6' μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε (15-10), ενώ με ακόμα ένα στο 7' οι αποστάσεις ήταν στους τρεις πόντους (16-13). Οι Βόσνιοι στη συνέχεια έφτιαξαν σερί επτά πόντων και μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το τρίποντο του Βράμπατς άνοιξε την ψαλίδα του σκορ σε διψήφιο αριθμό πόντων (23-13).

Η Βοσνία διατήρησε την υπεροχή της και στα δεύτερο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο ευτύχησε να ανεβάσει τη διαφορά στους 21 πόντους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνοντας μία καλή τρίτη περίοδο, κατάφερε να μειώσει αρκετά τη διαφορά και έχοντας επιμέρους σκορ 23-11, έριξε τη διαφορά στους εννέα πόντους (58-49) μετά το τρίποντο του Μιχαήλ στο 29’.

Στο 31' με τρίποντο του Τίγκα τις δυο ομάδες χώριζαν οκτώ πόντοι (60-52), όμως στη συνέχεια η Βοσνία κατάφερε με φοβερή ευστοχία και συνεχόμενα τρίποντα έμεινε μπροστά στο σκορ και μάλιστα μεγαλώνοντας τη διαφορά, παίρνοντας το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 91-62.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-13, 47-26, 58-49,

Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Αντίς Μπετσίραγκιτς)

Νούρκιτς 18 (2), Ρόμπερσον 8 (2), Αλιμπέργκοβιτς 10 (2), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 8 (2), Γκέγκιτς 10 (2), Πενάβα 7, Λάζιτς 7 (1), Χρέλια 4, Βράμπατς 10 (2), Καμένιας

Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Λοϊζίδης, Σιμιτζής 22 (5), Πασιαλής 4, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου, Γιούνγκ, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 12 (2), Γουίλις 9 (1), Στυλιανού 7 (1)