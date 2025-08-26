Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

Η προσμονή για την έναρξη του FIBA EuroBasket 2025 έφθασε στο τέλος της. Η καρδιά του ευρωπαϊκού, κι όχι μόνο, μπάσκετ αρχίζει να χτυπάει σε Λεμεσό, Ρίγα, Τάμπερε και Κατόβιτσε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου οπότε και θα έχουμε την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Μία ιστορική διοργάνωση για την Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά θα διοργανώσει ένα εκ των τεσσάρων ομίλων και συγκεκριμένα τον γ’ όμιλο με τη συμμετοχή του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Η δράση λοιπόν στο μεγαλύτερο καλαθοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς ξεκινάει από την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, με τα πρώτα παιχνίδια σε α' όμιλο και β' όμιλο που θα πραγματοποιηθούν στη Ρίγα της Λετονίας και το Τάμπερε της Φινλανδίας αντίστοιχα. Τα πρώτα παιχνίδια σε Λεμεσό και Κατόβιτσε Πολωνίας, όπου θα διεξαχθεί ο δ' όμιλος, θα γίνουν την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Το πρώτο τζάμπολ στο FIBA EuroBasket 2025 θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08, 13:30) στη Tampere Deck Arena, στο Τάμπερε της Φιλανδίας, με τη Μεγάλη Βρετανία να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του β' ομίλου. Για τον ίδιο όμιλο, στις 16:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας Μαυροβούνιο-Γερμανία και στις 20:30 το Σουηδία-Φιλανδία.

Για τον α' όμιλο, το πρώτο παιχνίδι στην Arena Riga, στη Ρίγα της Λετονίας, θα αρχίσει στις 14:45 με την Τσεχία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία. Θα ακολουθήσει στις 18:00 η αναμέτρηση Λετονίας-Τουρκίας και το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ανάμεσα στη Σερβία και την Εσθονία στις 21:15.

Επί ευκαιρίας της έναρξης της διοργάνωσης, υπενθυμίζεται ότι η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες του ομίλου της από μία φορά, συνεπώς θα γίνουν συνολικά πέντε αγωνιστικές. Από τους τέσσερις ομίλους, στη νοκ άουτ φάση, η οποία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα, πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις του κάθε ομίλου.

Στη φάση των «16» οι ομάδες του α’ γκρουπ θα διασταυρωθούν με τις ομάδες του β’ γκρουπ, ενώ αντίστοιχα οι ομάδες του γ’ ομίλου με αυτές του δ’.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του FIBA EuroBasket 2025:

Α’ όμιλος

14:45 Τσεχία-Πορτογαλία

18:00 Λετονία-Τουρκία

21:15 Σερβία-Εσθονία

Β’ όμιλος

13:30 Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία

16:30 Μαυροβούνιο-Γερμανία

20:30 Σουηδία-Φιλανδία

Εισιτήρια για τους 15 αγώνες του γ' ομίλου, που θα γίνουν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com