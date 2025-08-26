ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

Η προσμονή για την έναρξη του FIBA EuroBasket 2025 έφθασε στο τέλος της. Η καρδιά του ευρωπαϊκού, κι όχι μόνο, μπάσκετ αρχίζει να χτυπάει σε Λεμεσό, Ρίγα, Τάμπερε και Κατόβιτσε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου οπότε και θα έχουμε την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Μία ιστορική διοργάνωση για την Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά θα διοργανώσει ένα εκ των τεσσάρων ομίλων και συγκεκριμένα τον γ’ όμιλο με τη συμμετοχή του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Η δράση λοιπόν στο μεγαλύτερο καλαθοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς ξεκινάει από την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, με τα πρώτα παιχνίδια σε α' όμιλο και β' όμιλο που θα πραγματοποιηθούν στη Ρίγα της Λετονίας και το Τάμπερε της Φινλανδίας αντίστοιχα. Τα πρώτα παιχνίδια σε Λεμεσό και Κατόβιτσε Πολωνίας, όπου θα διεξαχθεί ο δ' όμιλος, θα γίνουν την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Το πρώτο τζάμπολ στο FIBA EuroBasket 2025 θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08, 13:30) στη Tampere Deck Arena, στο Τάμπερε της Φιλανδίας, με τη Μεγάλη Βρετανία να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του β' ομίλου. Για τον ίδιο όμιλο, στις 16:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας Μαυροβούνιο-Γερμανία και στις 20:30 το Σουηδία-Φιλανδία.

Για τον α' όμιλο, το πρώτο παιχνίδι στην Arena Riga, στη Ρίγα της Λετονίας, θα αρχίσει στις 14:45 με την Τσεχία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία. Θα ακολουθήσει στις 18:00 η αναμέτρηση Λετονίας-Τουρκίας και το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα ανάμεσα στη Σερβία και την Εσθονία στις 21:15.

Επί ευκαιρίας της έναρξης της διοργάνωσης, υπενθυμίζεται ότι η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες του ομίλου της από μία φορά, συνεπώς θα γίνουν συνολικά πέντε αγωνιστικές. Από τους τέσσερις ομίλους, στη νοκ άουτ φάση, η οποία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα, πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις του κάθε ομίλου.

Στη φάση των «16» οι ομάδες του α’ γκρουπ θα διασταυρωθούν με τις ομάδες του β’ γκρουπ, ενώ αντίστοιχα οι ομάδες του γ’ ομίλου με αυτές του δ’.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του FIBA EuroBasket 2025:

Α’ όμιλος

14:45  Τσεχία-Πορτογαλία

18:00  Λετονία-Τουρκία

21:15  Σερβία-Εσθονία

Β’ όμιλος

13:30  Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία

16:30  Μαυροβούνιο-Γερμανία

20:30  Σουηδία-Φιλανδία

Εισιτήρια για τους 15 αγώνες του γ’ ομίλου, που θα γίνουν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, μπορείτε να προμηθευτείτε στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ώρα για δράση, ξεκινάει το FIBA EuroBasket 2025 σε Ρίγα και Τάμπερε, ακολουθούν Λεμεσός και Κατόβιτσε

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορούν πολύ περισσότερο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθεώθηκε ένας φίλος από τα παλιά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, απεβίωσε η Μαρία Αριστοτέλους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Η 11άδα της Πάφου για τη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα τους: Στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Κωστούλας και Τζίμας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει αμετάπειστος ο Ίσακ παρά τις νέες συζητήσεις με τη διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάθκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη