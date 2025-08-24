Τέλος εποχής στον Ερυθρό Αστέρα: Αποχωρεί ο Λούκα Μίτροβιτς

Ακόμη μία υποστολή σημαίας στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Βελιγράδιου ανακοίνωσε επίσημα ότι χωρίζει τους δρόμους της με τον Λούκα Μίτροβιτς ενόψει της σεζόν 2025-26.

Συνολικά, ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ έχει αγωνιστεί 9 σεζόν με τους «ερυθρόλευκους», σε δύο θητείες, από το 2011 έως το 2017 και στη συνέχεια από το 2021 έως το 2025.

Φορώντας τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έπαιξε 524 παιχνίδια, κατατάσσοντάς τον δεύτερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.

Σε αυτό το διάστημα, σημείωσε 3.932 πόντους και κέρδισε 19 τρόπαια με την ομάδα (5 τίτλους Αδριατικής λίγκας, 6 πρωταθλήματα Σερβίας και 8 Κύπελλα Σερβίας).

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο Μίτροβιτς είχε μέσο όρο 5,6 πόντους και 2,9 ριμπάουντ σε 29 συμμετοχές με τον Ερυθρό Αστέρας.