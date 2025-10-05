ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

Πέντε προπονητές αποτελούν ήδη παρελθόν από τις ομάδες. Την αρχή έκανε η Freedom24 Krassava Ε.Ν.Υ., η οποία μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος διέκοψε τη συνεργασία της με τον Λιάσο Λουκά. Ακολούθησαν οι απομακρύνσεις των Κάναντι (Ε.Ν.Π.), Τραμετσάνι (ΑΕΛ) και Γκόμεθ (Ανόρθωση), καθώς και η «μεταγραφή» του Μαρτίνς από τον Εθνικό στην ΑΕΛ, που δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των απολυθέντων. Χωρίς να εξετάζουμε αν οι αποφάσεις των τεσσάρων ομάδων ήταν σωστές ή όχι, καθώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, το βέβαιο είναι πως χωρίς σταθερότητα στον πάγκο δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική. Για να επιτευχθεί αυτή η σταθερότητα για κάθε ομάδα, απαιτείται σοβαρή μελέτη πριν από κάθε πρόσληψη και στήριξη του προπονητή στα δύσκολα.

Διαφορετικά, οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία την άλλη και ο στόχος για αγωνιστική ανάκαμψη θα παραμένει άπιαστος.

 

