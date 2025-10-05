Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

Ο Μεξικανός πρώην διεθνής Ομάρ Μπράβο, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα της Τσίβας της Γουαδαλαχάρα, συνελήφθη τχθες (4/10) ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανηλίκου, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο 45χρονος Μπράβο συνελήφθη σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ένα φερόμενο θύμα, ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. Κατηγορείται για επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο δικαστής δήλωσε ότι έχει στοιχεία ότι ο πρώην επιθετικός μέσος «κακοποίησε μια έφηβη κοπέλα αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες» και τον υποψιάζεται ότι έχει «διαπράξει παρόμοιες πράξεις» στο παρελθόν.

Ο πρώην επιθετικός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 με την Τσίβας, όπου είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας (132 γκολ).

Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Αγωνίστηκε για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (Ισπανία), την Τίγκρες Μοντερέι (Μεξικό), Κάνσας Σίτι (MLS) και δύο αντίπαλους συλλόγους της Τσίβας, Άτλας και Ουνβερσιδάδ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ