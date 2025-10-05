ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

Ο Μεξικανός πρώην διεθνής Ομάρ Μπράβο, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα της Τσίβας της Γουαδαλαχάρα, συνελήφθη τχθες (4/10) ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση  σε βάρος ανηλίκου, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

 Ο 45χρονος Μπράβο συνελήφθη σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ένα φερόμενο θύμα, ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. Κατηγορείται για επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

 

 Ο δικαστής δήλωσε ότι έχει στοιχεία ότι ο πρώην επιθετικός μέσος «κακοποίησε μια έφηβη κοπέλα αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες» και τον υποψιάζεται ότι έχει «διαπράξει παρόμοιες πράξεις» στο παρελθόν.

 

 Ο πρώην επιθετικός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 με την Τσίβας, όπου είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας (132 γκολ). 

 

 Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Αγωνίστηκε για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (Ισπανία), την Τίγκρες Μοντερέι (Μεξικό), Κάνσας Σίτι (MLS) και δύο αντίπαλους συλλόγους της Τσίβας, Άτλας και Ουνβερσιδάδ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη φορά της Κύπρου;

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικητής στο Moto GP Ινδονησίας ο Αλντεγκέρ, τραυματίστηκε ο Μάρκεθ

AUTO MOTO

|

Category image

ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

Ελλάδα

|

Category image

Με την αύρα της Ευρώπης!

ΑΕΚ

|

Category image

GP Σιγκαπούρης: Η McLaren από σήμερα πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές αν...

AUTO MOTO

|

Category image

Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Ντέρμπι αποδείξεων στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Με στόχο τη συνέχεια και την κορυφή o Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη