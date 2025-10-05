Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Στις 16:00 η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Μπρέρνλι, ενώ η Γουλβς φιλοξενεί την Μπράιτον. Την ίδια ώρα παίζουν Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας και Νιούκαστλ – Νότιγχαμ. Η Κρίσταλ Πάλας μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ, ψάχνει ακόμα ένα τρίποντο για να ανέβει στην δεύτερη θέση. Όσον αφορά το ματς της Άστον Βίλα με την Μπέρνλι, αμφότερες οι ομάδες θέλουν βαθμούς για να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 14η θέση με 7 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γκουαρδιόλα στην 8η με 10. Οι “μέλισσες” προέρχονται από εντός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ οι “πολίτες” από ισοπαλία στη Γαλλία με τη Μονακό (2-2). Για το πρωτάθλημα η Σίτι κέρδισε με 5-1 την Μπέρνλι.