ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα φιλοξενείται από την Μπρέντφορντ (18:30) για την 7η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Εντός έδρας δοκιμασίες για Άστον Βίλα και Νιούκαστλ

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Στις 16:00 η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Μπρέρνλι, ενώ η Γουλβς φιλοξενεί την Μπράιτον. Την ίδια ώρα παίζουν Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας και Νιούκαστλ – Νότιγχαμ. Η Κρίσταλ Πάλας μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ, ψάχνει ακόμα ένα τρίποντο για να ανέβει στην δεύτερη θέση. Όσον αφορά το ματς της Άστον Βίλα με την Μπέρνλι, αμφότερες οι ομάδες θέλουν βαθμούς για να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 14η θέση με 7 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γκουαρδιόλα στην 8η με 10. Οι “μέλισσες” προέρχονται από εντός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ οι “πολίτες” από ισοπαλία στη Γαλλία με τη Μονακό (2-2). Για το πρωτάθλημα η Σίτι κέρδισε με 5-1 την Μπέρνλι.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Ψάχνουν «αντίδοτο» και… ηρεμία πριν τη διακοπή στην άδεια Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη φορά της Κύπρου;

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Όντεγκααρντ, ο άτυχος αρχηγός του Αρτέτα και το ανεπιθύμητο ρεκόρ του στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικητής στο Moto GP Ινδονησίας ο Αλντεγκέρ, τραυματίστηκε ο Μάρκεθ

AUTO MOTO

|

Category image

ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

Ελλάδα

|

Category image

Με την αύρα της Ευρώπης!

ΑΕΚ

|

Category image

GP Σιγκαπούρης: Η McLaren από σήμερα πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές αν...

AUTO MOTO

|

Category image

Με ξεχωριστό κίνητρο στην «Αρένα» η Πάφος FC και με το βλέμμα στην κορυφή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Ντέρμπι αποδείξεων στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Με στόχο τη συνέχεια και την κορυφή o Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη