ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Η Μπάγερν Μονάχου πάει από νίκη σε νίκη φέτος, δείχνοντας σε όλους ότι μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Η μία νίκη της, μετά την άλλη. Η Μπάγερν όχι μόνο μαζεύει θετικά αποτελέσματα. Αλλά παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι παραγωγική και βάζει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Ο Βινσέντ Κομπανί δεν έχει φτιάξει μία καλή ομάδα. Μα μία παραγωγική μηχανή γκολ και θεάματος.

Οι Βαυαροί την περσινή σεζόν δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ώστε να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Η μεγάλη ερώτηση και πρόκληση για εκείνους ήταν και παραμένει η πορεία στην Ευρώπη. Στο Champions League, μέχρι που μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να κάνουν! Η δεύτερη σεζόν του Βέλγου προπονητή στον πάγκο της γερμανικής ομάδας μοιάζει ολοένα και καλύτερη.

Μάλιστα, η εκτός έδρας νίκη επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με σκορ 3-0 σηματοδοτούν κάτι μοναδικό και σπουδαίο για την Μπάγερν Μονάχου. 

Το σύνολο του Βινσέντ Κομπανί έφτασε τις δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν! Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μα ποτέ ξανά σε κάποια ομάδα από τα κορυφαία πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπάγερν Μονάχου έγραψε ιστορία.

Πλέον έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Μπορεί και καλύτερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο η αρχή της σεζόν. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Χάρι Κέιν και η παρέα του ακόμα δεν έχουν πιάσει το peak τους μέσα στη σεζόν!

Μπάγερν Μονάχου: Πιο καυτή και από τη φωτιά!

Η επίθεσή της κάνει… παπάδες. Επιπλέον, έχει και πολύ καλή μεσαία γραμμή. Σε αυτή μπορείς να βρεις παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Όλοι έχουν όμως την ίδια εντολή. Η οδηγία τους είναι η ίδια. Να παίζουν επιθετικά. Να παίζουν γρήγορα με την μπάλα στα πόδια τους.

Αυτός που ξεχωρίζει είναι ένας. Ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος δεν σταματάει να σκοράρει. Με κάθε τρόπο. Και για κάθε λόγο. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του τις κατάλληλες συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, είναι μία επίθεση μόνος του.

Αλλά μόνο έτσι δεν είναι. Μιας και ο Μάικλ Ολίσε είναι και αυτός πολύ δυνατός. Επίσης, πρέπει να γίνει κουβέντα και για τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός δεν έχει πολύ καιρό εκεί. Ωστόσο, το στίγμα του είναι ήδη ξεκάθαρο!

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Παντελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Ο χορός των εκατομμυρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Απόψεις

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ντόπες» Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα είμαι έτοιμος στην πρεμιέρα»

NBA

|

Category image

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη