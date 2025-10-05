Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Η μία νίκη της, μετά την άλλη. Η Μπάγερν όχι μόνο μαζεύει θετικά αποτελέσματα. Αλλά παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι παραγωγική και βάζει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Ο Βινσέντ Κομπανί δεν έχει φτιάξει μία καλή ομάδα. Μα μία παραγωγική μηχανή γκολ και θεάματος.

Οι Βαυαροί την περσινή σεζόν δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, ώστε να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Η μεγάλη ερώτηση και πρόκληση για εκείνους ήταν και παραμένει η πορεία στην Ευρώπη. Στο Champions League, μέχρι που μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να κάνουν! Η δεύτερη σεζόν του Βέλγου προπονητή στον πάγκο της γερμανικής ομάδας μοιάζει ολοένα και καλύτερη.





Μάλιστα, η εκτός έδρας νίκη επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με σκορ 3-0 σηματοδοτούν κάτι μοναδικό και σπουδαίο για την Μπάγερν Μονάχου.

Το σύνολο του Βινσέντ Κομπανί έφτασε τις δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν! Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μα ποτέ ξανά σε κάποια ομάδα από τα κορυφαία πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπάγερν Μονάχου έγραψε ιστορία.

Πλέον έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Μπορεί και καλύτερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο η αρχή της σεζόν. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Χάρι Κέιν και η παρέα του ακόμα δεν έχουν πιάσει το peak τους μέσα στη σεζόν!



Μπάγερν Μονάχου: Πιο καυτή και από τη φωτιά!

Η επίθεσή της κάνει… παπάδες. Επιπλέον, έχει και πολύ καλή μεσαία γραμμή. Σε αυτή μπορείς να βρεις παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Όλοι έχουν όμως την ίδια εντολή. Η οδηγία τους είναι η ίδια. Να παίζουν επιθετικά. Να παίζουν γρήγορα με την μπάλα στα πόδια τους.

Αυτός που ξεχωρίζει είναι ένας. Ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος δεν σταματάει να σκοράρει. Με κάθε τρόπο. Και για κάθε λόγο. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του τις κατάλληλες συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, είναι μία επίθεση μόνος του.





Αλλά μόνο έτσι δεν είναι. Μιας και ο Μάικλ Ολίσε είναι και αυτός πολύ δυνατός. Επίσης, πρέπει να γίνει κουβέντα και για τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός δεν έχει πολύ καιρό εκεί. Ωστόσο, το στίγμα του είναι ήδη ξεκάθαρο!





🔴⚪️ Bayern Munich have won every single game so far this season... 💯



✅ 2-1 win vs Stuttgart (🏆)

✅ 6-0 win vs RB Leipzig

✅ 3-2 win vs Wehen Wiesbaden

✅ 3-2 win vs Augsburg

✅ 5-0 win vs Hamburger SV

✅ 3-1 win vs Chelsea

✅ 4-1 win vs Hoffenheim

✅ 4-0 win vs Werder… pic.twitter.com/rl55x5fYoT — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2025

sportsking.gr