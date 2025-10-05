«Ντόπες» Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού

Να εμψυχώσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να εκφράσει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους θέλησε ο Ιβάν Σαββίδης εν όψει του αποψινού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (20:30).

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα με πέντε σερί ματς δίχως νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, αποφάσισε να «ντοπάρει» την ομάδα του.

Η ομιλία του ήταν εμψυχωτική, έκανε σαφές πως η διοίκηση παραμένει δίπλα στην ομάδα και δεν έχει κλονιστεί η πίστη της σε αυτή παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Ο μεγαλομέτοχος τόνισε πως η πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και η αυτοπεποίθηση είναι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα αποτελέσματα καλώντας τους παίκτες να επιδείξουν μαχητικό πνεύμα, χωρίς να επηρεάζονται από τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα.

sportfm.gr