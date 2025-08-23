ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ηγέτη τον Νούρκιτς έρχεται Κύπρο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το FIBA EuroBasket 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με ηγέτη τον Νούρκιτς έρχεται Κύπρο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το FIBA EuroBasket 2025

Ο αστέρας του NBA και των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς ηγείται του ρόστερ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στον όμιλο που θα φιλοξενήσει η Κύπρος για το FIBA EuroBasket 2025 γίνει στην Κύπρο και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού από τις 28 Αυγούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η μεγάλη απώλεια για τον Αντίς Μπετσίραγκιτς ακούει στο όνομα Ντζάναν Μούσα, αφού το νέο απόκτημα της Dubai BC υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση και θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες ώστε να αναρρώσει. Έτσι αποκλείστηκε από την τελική 12άδα για το FIBA EuroBasket 2025.

Αλλαγή για τους Βόσνιους προέκυψε και στον νατουραλιζέ της ομάδας, αφού τελικά προτιμήθηκε ο Τζον Ρόμπερσον που τους είχε ενισχύσει και στο προηγούμενο EuroBasket (2022) αντί του Ξαβιέ Καστανέντα.

Η τελική 12αδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απαρτίζεται από τους:

Αμάρ Αλιμπέργκοβιτς (Τραπάνι)

Έντιν Άτιτς (Μπόσνα)

Γιουσούφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Μιραλέμ Χαλίλοβιτς (Σάσαρι)

Αμάρ Γκέγκιτς (Ζαντάρ)

Αϊντίν Πενάβα (Σλασκ)

Αλεξάντερ Λάζιτς (ελεύθερος)

Άντιν Βράμπατς (Μπόσνα)

Αντνάν Αρσλάναγκιτς (Μπόσνα)

Κέναν Καμένιας (Ντουμπάι)

Τζον Ρόμπερσον (Αλ Αχλί)

Ταρίκ Χρέλια (ελεύθερος)

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας, στην πρεμιέρα του FIBA EuroBasket 2025, στις 28 Αυγούστου (18:15). Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ισπανία (30/8, 21:30), την Ιταλία (31/8, 21:30), την Ελλάδα (2/9, 15:00) και την Γεωργία (4/9, 15:00).

Η άφιξη των Βόσνιων στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, 25 Αυγούστου στις 13:30.

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025 υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χοροί, βιολιά, κρουστά, DJ και παιχνίδια στο μενού ψυχαγωγίας του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πείσμωσε ο τρόπος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σε κρίση η σχέση του Νούνο με τον Εντού στη Νότιγχαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια και τώρα... «μαζί για το όνειρο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με ηγέτη τον Νούρκιτς έρχεται Κύπρο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τελευταίες δοκιμές για Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Μίλαν και Νάπολι στο κυνήγι του Ραμπιό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eπανήλθε για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Ελλάδα

|

Category image

Με εντελώς νέο λουκ για μία ιδανική αρχή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Aκριβώς όπως έπρεπε

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να δείξει προθέσεις με το καλημέρα ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτοιμος και αποφασισμένος o Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ξεκινάει η Super League - Χωρίς ντέρμπι και λειψή η πρεμιέρα

Ελλάδα

|

Category image

Πλούσια δράση σε Κύπρο και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (23/08)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη