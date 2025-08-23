Με ηγέτη τον Νούρκιτς έρχεται Κύπρο η Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το FIBA EuroBasket 2025

Ο αστέρας του NBA και των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς ηγείται του ρόστερ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στον όμιλο που θα φιλοξενήσει η Κύπρος για το FIBA EuroBasket 2025 γίνει στην Κύπρο και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού από τις 28 Αυγούστου ως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η μεγάλη απώλεια για τον Αντίς Μπετσίραγκιτς ακούει στο όνομα Ντζάναν Μούσα, αφού το νέο απόκτημα της Dubai BC υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση και θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες ώστε να αναρρώσει. Έτσι αποκλείστηκε από την τελική 12άδα για το FIBA EuroBasket 2025.

Αλλαγή για τους Βόσνιους προέκυψε και στον νατουραλιζέ της ομάδας, αφού τελικά προτιμήθηκε ο Τζον Ρόμπερσον που τους είχε ενισχύσει και στο προηγούμενο EuroBasket (2022) αντί του Ξαβιέ Καστανέντα.

Η τελική 12αδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απαρτίζεται από τους:

Αμάρ Αλιμπέργκοβιτς (Τραπάνι)

Έντιν Άτιτς (Μπόσνα)

Γιουσούφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Μιραλέμ Χαλίλοβιτς (Σάσαρι)

Αμάρ Γκέγκιτς (Ζαντάρ)

Αϊντίν Πενάβα (Σλασκ)

Αλεξάντερ Λάζιτς (ελεύθερος)

Άντιν Βράμπατς (Μπόσνα)

Αντνάν Αρσλάναγκιτς (Μπόσνα)

Κέναν Καμένιας (Ντουμπάι)

Τζον Ρόμπερσον (Αλ Αχλί)

Ταρίκ Χρέλια (ελεύθερος)

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας, στην πρεμιέρα του FIBA EuroBasket 2025, στις 28 Αυγούστου (18:15). Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ισπανία (30/8, 21:30), την Ιταλία (31/8, 21:30), την Ελλάδα (2/9, 15:00) και την Γεωργία (4/9, 15:00).

Η άφιξη των Βόσνιων στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα, 25 Αυγούστου στις 13:30.

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025 υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/