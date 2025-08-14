ΒΙΝΤΕΟ: Ανυπομονεί για το FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο ο Μπόλντγουιν

Η Εθνική Γεωργίας είναι η μία από τις έξι εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στον Γ’ Όμιλο του FIBA EuroBasket 2025, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.

Οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς ανυπομονούν να έρθουν στη χώρα μας και να αγωνιστούν σε αυτήν την σπουδαία διοργάνωση, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δηλώσεις του Καμάρ Μπόλντγουιν!

Ο καλαθοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και νατουραλιζέ διεθνής της Εθνικής Γεωργίας δήλωσε, μέσω βίντεο, αποκλειστικά για το κυπριακό κοινό:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το FIBA EuroBasket 2025! Προπονούμαστε καθημερινά, προετοιμαζόμαστε για το event. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσω την Γεωργία αυτό το καλοκαίρι. Είναι το πρώτο μου EuroBasket και ανυπομονώ να ξεκινήσει!».

Δείτε το μήνυμα του εδώ: