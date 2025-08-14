ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ανυπομονεί για το FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο ο Μπόλντγουιν

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το FIBA EuroBasket 2025!», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η Εθνική Γεωργίας είναι η μία από τις έξι εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στον Γ’ Όμιλο του FIBA EuroBasket 2025, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.

Οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς ανυπομονούν να έρθουν στη χώρα μας και να αγωνιστούν σε αυτήν την σπουδαία διοργάνωση, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δηλώσεις του Καμάρ Μπόλντγουιν!

Ο καλαθοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου και νατουραλιζέ διεθνής της Εθνικής Γεωργίας δήλωσε, μέσω βίντεο, αποκλειστικά για το κυπριακό κοινό:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το FIBA EuroBasket 2025! Προπονούμαστε καθημερινά, προετοιμαζόμαστε για το event. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα εκπροσωπήσω την Γεωργία αυτό το καλοκαίρι. Είναι το πρώτο μου EuroBasket και ανυπομονώ να ξεκινήσει!».

Δείτε το μήνυμα του εδώ:

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

