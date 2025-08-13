ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν παίζει ούτε στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν θα αγωνιστεί ούτε εκεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ. Παραμένουν τα ερωτηματικά ενώ απομένουν δύο εβδομάδες για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ.

Γνωστή έγινε η αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο (14/8).

Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως δεν θα αγωνιστεί στο ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψει σήμερα η Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arean.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόραεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση».

sdna.gr 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

