Απολογισμός ECOMMBX Cup - Μια ιστορική καλαθοσφαιρική γιορτή στη Λεμεσό

Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στη Λεμεσό πρόσφερε στο κυπριακό κοινό μοναδικές στιγμές υψηλού επιπέδου μπάσκετ και γράφοντας μια νέα, χρυσή σελίδα στην αθλητική ιστορία της χώρας μας, μέχρι την επόμενη.

Ήταν ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ υψηλής ποιότητας, με το τουρνουά να αφήνει πίσω του εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όσων βρέθηκαν στο γήπεδο. Η προσέλευση του κοινού κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική!

Η παρουσία κορυφαίων παικτών του πλανήτη στο ίδιο παρκέ, με τις φανέλες μεγάλων εθνικών ομάδων όπως η Ελλάδα, η Σερβία και το Ισραήλ αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο για τον κυπριακό αθλητισμό. Οι φίλοι του μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αγώνες σπάνιας ποιότητας και έντασης.

Για την Εθνική Κύπρου, η συμμετοχή απέναντι σε τόσο υψηλού επιπέδου αντιπάλους αποτέλεσε ένα τεράστιο μάθημα και μια εμπειρία ανεκτίμητης αξίας. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν αναμενόμενη, ωστόσο οι διεθνείς μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και βγήκαν πιο έμπειροι και πιο έτοιμοι για τις προκλήσεις που ακολουθούν στο Ευρωμπάσκετ.

Οργανωτικά και δοκιμές

Σε οργανωτικό επίπεδο, το ECOMMBX Cup κύλησε σε πολύ υψηλό επίπεδο, με όλα τα επιμέρους στοιχεία -φιλοξενία, εγκαταστάσεις, ασφάλεια, εξυπηρέτηση θεατών- να λειτουργούν αποτελεσματικά, προσφέροντας μια εμπειρία αντάξια των απαιτήσεων ενός διεθνούς event. Δοκιμάστηκε και το σύστημα πρόσβασης στο γήπεδο, με σημαντικά συμπεράσματα να εξάγονται. Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν από τους διοργανωτές τα λάθη και οι παραλείψεις, αφού ως test event, το ECOMMBX Cup αποτέλεσε μεγάλη πρόβα ενόψει του FIBA EuroBasket 2025.

Μετά το πέρας του τουρνουά, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η Κύπρος μπορεί και θέλει να βρίσκεται στον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο ως θεατής αλλά και ως οικοδεσπότης. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού θα φιλοξενήσει το FIBA EuroBasket 2025, με την εμπειρία του ECOMMBX Cup να αποτελεί την καλύτερη δυνατή πρόβα.

Για την ιστορία, το Σάββατο 9 Αυγούστου, το Ισραήλ επικράτησε της Κύπρου με 109-69 και η Σερβία νίκησε σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι την Ελλάδα με 76-66, με τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, Νίκολα Γιόκιτς να έχει 23 πόντους και 19 ριμπάουντ.

Την Κυριακή, η Σερβία επικράτησε της Κύπρου με 122-55, ενώ το Ισραήλ νίκησε την Ελλάδα με 75-58

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί τους χορηγούς και συνεργάτες της, χάρις στους οποίους έγινε εφικτή η διοργάνωση.

Main Event Sponsor ήταν οι ECOMMBX και ΕΚΟ.

Event Sponsors οι ASBIS, Flex Car, ΟΠΑΠ Κύπρου και COFFEEHOUSE.

Θεσμικός χορηγός η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Τηλεοπτικός συνεργάτης η Cytavision.

Η εικόνα της Λεμεσού και του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, μεταδόθηκε σε όλο τον πλανήτη, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης του τουρνουά, σε Κύπρο (Cytavision), Ελλάδα (ΕΡΤ), Σερβία (RTS), Ισραήλ (Sport5), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (RTRS), και μέσω streaming με αγγλική περιγραφή από το γήπεδο, μέσω της πλατφόρμας της FIBA Courtside1891 και τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων, DAZN.

Πλέον, η προσοχή της Οργανωτικής Επιτροπής και της ΚΟΚ στρέφεται στο Ευρωμπάσκετ 2025. Τα διδάγματα από το ECOMMBX Cup θα αποτελέσουν τον οδηγό της τελικής ευθείας, στην προετοιμασία για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που θα έχει διεξαχθεί ποτέ στη χώρα μας!