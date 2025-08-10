Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

Η Εθνική Σερβίας πήρε και δεύτερη νίκη στο ECOMMBX Cup, κερδίζοντας την Εθνική Κύπρου με 122-55, στον αγώνα με τον οποίο έγινε αρχή στη δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Οι αγώνες του τουρνουά πραγματοποιούνται στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια του γ’ όμιλου του FIBA EuroBasket 2025 στον οποίο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η Εθνική μας, με αντιπάλους την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποτέλεσε άλλη μία ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της πρώτης ιστορικής συμμετοχής της στο FIBA EuroBasket 2025. Εξάλλου απέναντί της μία ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για το φετινό Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική Σερβίας θα αγωνιστεί στον α’ όμιλο, ο οποίος θα γίνει στη Ρίγα και θα αντιμετωπίσει Λετονία, Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία και Πορτογαλία.

Στα του αγώνα, η Σερβία, που το Σάββατο είχε κερδίσει και την Ελλάδα, με 76-66, απέδειξε την ανωτερότητά της. Κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με διαφορά στο σκορ με 44 πόντους (66-22), ενώ πήρε τη νίκη με 122-55.

Για τους νικητές ο Βούκτσεβιτς πέτυχε 24 πόντους ενώ τον ακολούθησε με 22 ο Κοπρίβιτσα και με 18 ο Πετρούσεβ. Για την Εθνική μας 17 πόντους πέτυχε ο Φ. Τίγκας, ενώ διψήφιο αριθμό πέτυχε και ο Σιμιτζής που σκόραρε 10 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-30, 22-66, 42-97, 55-122

ΚΥΠΡΟΣ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Μουόσα 2, Σιμιτζής 10 (2), Πασιαλής 2, Μιχαήλ, Χριστοδούλου 2, Γιανγκ 3, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 2, Φ. Τίγκας 17 (3), Γουίλις, 5 Στυλιανού 6 (2).

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεβ 20 (2), Ν. Γιόβιτς 6, Κοπρίβιτσα 22, Μαρίνκοβιτς 9 (3), Βούκτσεβιτς 22 (4), Ντόμπριτς 11 (3), Γκούντουριτς 9 (2), Νταβίντοβατς 11 (2), Αβράμοβιτς 10 (1), Τόπιτς 2.