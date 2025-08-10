ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης και φάνηκε και στο παρκέ.

Η Εθνική Σερβίας πήρε και δεύτερη νίκη στο ECOMMBX Cup, κερδίζοντας την Εθνική Κύπρου με 122-55, στον αγώνα με τον οποίο έγινε αρχή στη δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Οι αγώνες του τουρνουά πραγματοποιούνται στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια του γ’ όμιλου του FIBA EuroBasket 2025 στον οποίο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η Εθνική μας, με αντιπάλους την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποτέλεσε άλλη μία ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της πρώτης ιστορικής συμμετοχής της στο FIBA EuroBasket 2025. Εξάλλου απέναντί της μία ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για το φετινό Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική Σερβίας θα αγωνιστεί στον α’ όμιλο, ο οποίος θα γίνει στη Ρίγα και θα αντιμετωπίσει Λετονία, Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία και Πορτογαλία.

Στα του αγώνα, η Σερβία, που το Σάββατο είχε κερδίσει και την Ελλάδα, με 76-66, απέδειξε την ανωτερότητά της. Κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με διαφορά στο σκορ με 44 πόντους (66-22), ενώ πήρε τη νίκη με 122-55.

Για τους νικητές ο Βούκτσεβιτς πέτυχε 24 πόντους ενώ τον ακολούθησε με 22 ο Κοπρίβιτσα και με 18 ο Πετρούσεβ. Για την Εθνική μας 17 πόντους πέτυχε ο Φ. Τίγκας, ενώ διψήφιο αριθμό πέτυχε και ο Σιμιτζής που σκόραρε 10 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-30, 22-66, 42-97, 55-122

ΚΥΠΡΟΣ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Μουόσα 2, Σιμιτζής 10 (2), Πασιαλής 2, Μιχαήλ, Χριστοδούλου 2, Γιανγκ 3, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 2, Φ. Τίγκας 17 (3), Γουίλις, 5 Στυλιανού 6 (2).

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεβ 20 (2), Ν. Γιόβιτς 6, Κοπρίβιτσα 22, Μαρίνκοβιτς 9 (3), Βούκτσεβιτς 22 (4), Ντόμπριτς 11 (3), Γκούντουριτς 9 (2), Νταβίντοβατς 11 (2), Αβράμοβιτς 10 (1), Τόπιτς 2.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Απόψεις

|

Category image

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο μπλοκάκι του Αυγουστή ο Τζαχάνμπακς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η κάρτα φιλάθλου και το δεδομένο

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί είναι οι «αγαπημένοι» παίκτες του Γκουαρντιόλα στο ΝΒΑ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση... μαμούθ του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη!

Ελλάδα

|

Category image

Δείχνει πως βαδίζει στο σωστό δρόμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη Σουηδία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι ιταλοί έχουν βάλει τον Παναθηναϊκό στην pole position για την απόκτηση του Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη