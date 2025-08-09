Πάλεψε αλλά ηττήθηκε από την πανισχυρή Σερβία η Εθνική Ελλάδος

Στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωμπάσκετ και μερικές μέρες μετά από την εντός έδρας νίκη της επί του Βελγίου, η «γαλανόλευκη» έχασε με 76-66 από την υπερπλήρη Σερβία, στη Λεμεσό και στο γήπεδο το οποίο σε μερικές εβδομάδες θα φιλοξενήσει τα παιχνίδια του ομίλου μας.

Παρουσιάζοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο αμυντικά, αλλά αντιμετωπίζοντας και αρκετές δυσκολίες επιθετικά, η Εθνική μας βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή που επιχείρησε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν πλησίασε μέχρι και το -3, με 3:30 να απομένουν για το τέλος.

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη να μην έχουν ταξιδέψει στην Κύπρο, τους Νετζήπογλου, Λιοτόπουλο να μένουν εκτός 14άδας και με τους Χουγκάζ, Καραγιαννίδη, Μπαζίνα, Νικολαΐδη να βρίσκονται στον πάγκο αλλά να μην χρησιμοποιούνται, πλέον η Εθνική μας στρέφει την προσοχή της στο κυριακάτικο (10/8, 20:30) φιλικό της με το Ισραήλ, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Μαυροβούνιο (14/8) στη Θεσσαλονίκη, και με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8) στην Αθήνα, πριν ριχτεί στη μάχη του Ευρωμπάσκετ!

Κορυφαίος για την Εθνική μας ήταν ο Μήτογλου (18π με 6/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Σλούκας (11π) και Ντόρσεϊ (10π). Από την άλλη, για τους νικητές απόλυτος MVP ήταν ο Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (23π, 19 ριμπ).

Το ματς:

Κατσίβελη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Σαμοντούροφ στη θέση «5», επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Σπανούλης, ενώ ο Πέσιτς ξεκίνησε την ομάδα του με Αβράμοβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Γιόβιτς, Πετρούσεφ και Γιόκιτς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μπαίνουν ορεξάτες επιθετικά, με κλάθι-φάουλ του Κατσίβελη και τρίποντο του Γιόβιτς. Ο Γιόκιτς με το κλασικό του fade-away έκανε το 5-4, ενώ ο Ντόρσεϊ έκανε το coast-to-coast μετά από εντυπωσιακό μπλοκ του Σαμοντούροφ, για το 5-6. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε και για τρεις, κάνοντας το 7-9, ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Ο Σαμοντούροφ ευστόχησε σε τρίποντο μετά από άψογη κυκλοφορία της μπάλας για το 11-14, ενώ ο Μήτογλου έφτασε τους 8 προσωπικούς πόντους, για το 17-21! Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τρομερό follow κάρφωμα έκανε το 19-23, οι Σέρβοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με σερί 6-0 για το υπέρ τους 23-26, πριν ο Λαρεντζάκης ισοφαρίσει σε 26-26 με τρίποντό του!

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να κάνουν συνεχόμενα λάθη στις επιθέσεις τους, ενώ μετά από υπέροχη συνεργασία των Αντετοκούνμπο, ο Κώστας κάρφωσε εμφατικά μετά από ασίστ του Θανάση. Ο Μαρίνκοβιτς ευστόχησε για τρεις, διαμορφώνοντας το 29-28, ενώ παρότι η Εθνική μας ξεκίνησε με 4/7 τρίποντα, στη συνέχεια ακολούθησε ένα 0/6 από μακριά, ενώ οι Σέρβοι πέρασαν μπροστά με +6 (34-28). Ο Σλούκας έδωσε τη λύση επιθετικά, μειώνοντας σε 34-31 με τρεις βολές που εκτέλεσε μετά από φάουλ που πήρε από τον Γιόκιτς, όμως οι Σέρβοι είχαν καλύτερο ρυθμό επιθετικά, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +8 (41-33) με συνεχόμενα καλάθια του Γιόκιτς, ενώ η Εθνική μας πήγε στα αποδυτήρια ούσα πίσω με 43-34. Ο Γιόκιτς έκλεισε το πρώτο μισό «αγγίζοντας» ήδη το double-double (10π, 9 ριμπ), ενώ κορυφαίος για την Ελλάδα ήταν ο Μήτογλου, με 10 πόντους (5/6 δίποντα) και 2 ασίστ.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Γιόκιτς να ολοκληρώνει το double-double του σε λιγότερα από 14 αγωνιστικά λεπτά και με τη Σερβία να ξεφεύγει για πρώτη φορά στο παιχνίδι με διψήφια διαφορά (45-34). Σλούκας και Ντόρσεϊ μείωσαν σε 45-38, αλλά ο Γιόκιτς συνέχισε να κυριαρχεί στις δύο πλευρές του παρκέ, επαναφέροντας την ομάδα του στο +11 (49-38). Οι Σέρβοι διατηρούσαν την υπέρ τους διαφορά «ασφαλείας», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες επιθετικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Λαρεντζάκης με ακροβατικό καλάθι-φάουλ μείωσε σε 51-43, ενώ ο Μήτογλου έφτασε τους 15 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας με τρίποντό του το 55-47 της τρίτης περιόδου.

Ο Λαρεντζάκης μείωσε στους 6 (55-49) με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, όμως η Σερβία απάντησε ξανά και επανήλθε στο +11 (60-49), χάρη σε πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπογκντάνοβιτς. Η ομάδα του Πέσιτς προηγήθηκε και με +12 (66-54), όμως ο Παπανικολάου με δύο συνεχόμενα τρίποντά του και ο Σλούκας με ένα ακόμα δικό του, μείωσαν στους 5 (68-63). Ο Μήτογλου έδωσε συνέχεια στο σερί για το 69-66, όμως ακολούθησαν συνεχόμενα λάθη και συνεχόμενοι πόντοι του Αβράμοβιτς, για να επανέλθει η Σερβία στο +8 (74-66) και τελικά να πάρει τη νίκη με 76-66.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34, 55-47, 76-66

sport-fm.gr