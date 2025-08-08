ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποστολή της Σερβίας για το ECOMMBX Cup - Μέσα ο Γιόκιτς, πρόλαβε ο Μίτσιτς

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Σβέτισλαβ Πέσιτς άφησε εκτός τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς.

Ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το τουρνουά ECOMMBX Cup, που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, το Σαββατοκύριακο 9-10 Αυγούστου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Σβέτισλαβ Πέσιτς άφησε εκτός τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς που ταλαιπωρούνταν από μικροτραυματισμούς, πήρε όμως στην αποστολή τον Βασίλιε Μίτσιτς που ήταν αμφίβολος, επίσης λόγο μικροτραυματισμού.

Στην αποστολή για την Κύπρο δεσπόζουν τα ονόματα των Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ενώ συμπεριλαμβάνονται όλα τα μεγάλα αστέρια των Σέρβων όπως ο Νίκολα Γιόβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Φίλιπ Πετρούσεβ κ.α.

Η Σερβία θα αφιχθεί στην Κύπρο νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου και στις 19:30 θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στη Λεμεσό, η οποία θα είναι κλειστή για όλους. Νωρίτερα, στις 18:45, ο κ. Πέσιτς, καθώς και αστέρια της Εθνικής Σερβίας, θα είναι διαθέσιμοι για τα ΜΜΕ στην Κύπρο, σε Media Day. Δικαίωμα πρόσβασης στο γήπεδο, έχουν μόνο όσοι κατέχουν διαπίστευση της διοργάνωσης.

 

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας:

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Λος Άντζελες Κλίπερς)

Στέφαν Γιόβιτς (Βαλένθια)

Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ)

Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι BC)

Βάνια Μαρίνκοβιτς (Παρτίζαν)

Μάρκο Γκούντουριτς (Ολίμπια Μιλάνο)

Νίκολα Τόπιτς (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας)

Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)

Τρίσταν Βούκτσεβιτς (Γουάσινγκτον Γουίζαρντς)

Φίλιπ Πετρούσεβ (Ντουμπάι BC)

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Νίκολα Μιλουτίνοβ (Ολυμπιακός)

Μπάλσα Κοπρίβιτσα (Μπαχτσέσεχιρ)

Ντέγιαν Νταβίντοβατς (Ερυθρός Αστέρας)

Στο ECOMMBX Cup η Εθνική Σερβίας θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα (9/8 στις 20:30) και την Κύπρο (10/8 στις 17:00) σε φιλικούς αγώνες ενόψει του FIBA EuroBasket 2025.

Εισιτήρια είναι διαθέσιμα στη more.com, στο: https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/ecombx-cup-9-10/08/2025/

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

