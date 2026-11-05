Ιστορική επίδοση από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο 22ο International Cyprus Cup

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 22ο Διεθνές Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι «International Cyprus Cup», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Θαλάσσιου Σκι (ΚΟΘΑΣΚΙ), στο Φράγμα Πολεμιδιών στη Λεμεσό.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον θεσμό, καθώς για πρώτη φορά διεξήχθη σε τέσσερις ημέρες, ανταποκρινόμενη στο αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον. Με τη συμμετοχή 61 αθλητών από 12 χώρες, το Cyprus Cup επιβεβαίωσε τη θέση του ως ένας σημαντικός διεθνής αγωνιστικός θεσμός, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυνατότητα της Κύπρου να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερη διάκριση και τεράστια υπερηφάνεια για την Κύπρο αποτέλεσε η εκπληκτική επίδοση του πρωταθλητή μας Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος αγωνίστηκε στην κατηγορία U17 Boys στο αγώνισμα του Σλάλομ. Με επίδοση 3 μπάλες στα 10.75 μέτρα μήκος σχοινιού και ταχύτητα σκάφους 58 χλμ./ώρα (3.00/58/10.75), πέτυχε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Κύπρο, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας Ανδρών.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπουδαία αγωνιστική επίδοση, η οποία κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες παγκοσμίως στην κατηγορία U17, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του νεαρού Κύπριου πρωταθλητή και δημιουργώντας νέες προοπτικές για το μέλλον του κυπριακού θαλάσσιου σκι.

Η επιτυχία της διοργάνωσης επιβεβαιώθηκε τόσο από το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο όσο και από τη διεθνή συμμετοχή και τις εξαιρετικές συνθήκες που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας στο Φράγμα Πολεμιδιών. Η τετραήμερη διεξαγωγή, με το διευρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, συνέβαλε στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού και στην ενίσχυση της διεθνούς του εικόνας.

Στην τελετή απονομής των επάθλων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση των αγώνων, παρευρέθηκαν η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κα Ηλιάνα Τόφα Χρηστίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ανδρέας Γρηγορίου και ο πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Ώπως ανέφερε σε ομιλία του στο πλαίσιο της τελετής απονομών ο Πρόεδρος κ. Στέλιος Κωνστντίνου, “η ΚΟΘΑΣΚΙ συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες της για την ανάπτυξη και προβολή του θαλάσσιου σκι στην Κύπρο, αξιοποιώντας τη διοργάνωση διεθνών αγώνων ως μέσο προσέλκυσης αθλητών και ομάδων από το εξωτερικό, αλλά και ανάδειξης των κυπριακών εγκαταστάσεων ως προορισμού για διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις και προετοιμασία”.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, τους κριτές, τους αξιωματούχους, τους διοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους χορηγούς της διοργάνωσης: τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), τη «Finstella», τη «Romer Capital», τα «αλφαμεγα», την «Kean», τη «Blinc», το «Foley’s School», τη «Sportsoft» και την «SP skis», για την πολύτιμη υποστήριξη τους.

Οι Κύπριοι αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις που κατέλαβαν οι Κύπριοι αθλητές ανά κατηγορία ήταν τα ακόλουθα :

Slalom

GU14 Κόκκινου Κωνσταντίνα, 4η 2,00/52

BU14 Στεφάνου Χριστόφορος 2ος 3.00/55/18.25

BU14 Σταμούλης Αλέξανδρος, 3ος 3.00/55/18.25

BU17 Κωνσταντίνου Ανδρέας, 1ος 3.00/58/10.75

ΒU17 Χαραλάμπους Ηλίας, 4ος 5.00/58/18.25

BU17 Στεφάνου Νίκος, 5ος 4.00/58/16.00

BU17 Νικοδήμου Μάρκος, 5ος 5.00/55/18.25

Open Women Aναστάση Στέλλα, 1η 2.00/55/13.00

Open Women Χριστοφόρου Χριστίνα, 3η 2.50/55/18.25

Over 55 Men Κωνσταντίνου Στέλιος, 6ος 4.00/55/18.25

Over 65 Men Δημητρίου Μάριος, 3ος 2.00/49

Όλα τα αναλυτικά αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών που συμμετείχαν στο 22ο International Cyprus Cup είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλάσσιου Σκι και Wakeboard:

https://www.iwwfed-ea.net/classic/26/26CYP001/26CYP001.html