Απόλυτος κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο κόντρα στο Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός έκανε χαλαρό περίπατο κόντρα στο Περιστέρι για το 5Χ5 του στην Stoiximan GBL!

Χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν παρουσίασε το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που μας είχε συνηθίσει στο ξεκίνημα της σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι στη 2η περίοδο, έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με διαφορά 37 πόντων στο 3ο δεκάλεπτο, πριν πάρουν την πολύ άνετη νίκη με 91-62!

Έτσι, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-0 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, η οποία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (6/11, 21:15) στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα κοντραριστεί με το Μαρούσι.

Από την άλλη, το Περιστέρι έπεσε στο 3-2 και την ερχόμενη εβδομάδα δεν έχει αγωνιστική υποχρέωση για το BCL, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο παιχνίδι του θα είναι κόντρα στον Κολοσσό στη Ρόδο.

Κορυφαίος για τους νικητές, για τους οποίους σκόραραν και οι 12 που αγωνίστηκαν, ήταν ξανά ο Βεζένκοφ (21π, 7 ριμπ), ενώ πολύ καλή παρουσία είχαν οι Νετζήπογλου (16π) και Τζόζεφ (12π). Δεν αγωνίστηκαν Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόουνς, Κόντσαρ, Ντάντσον και Φουρνιέ, με τον τελευταίο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή, αφού αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Για το Περιστέρι, για το οποίο δεν αγωνίστηκε ο Νίκολς, διψήφιοι ήταν οι Παπαδάκης (12π) και Χατζηδάκης (10π, 6 ριμπ).

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε τρίποντο και με τους Φιντς, Άντερσον να σκοράρουν για το Περιστέρι, ενώ ο Βεζένκοφ με λέι απ του μετά από ιδανικά εκτελεσμένο αιφνιδιασμό, έκανε το 9-4. Φρίντελ και Νετζήπογλου ευστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα και ο ΜακΙντάιρ με βολές του έβαλε τον Ολυμπιακό στο +9 (18-9), πριν έρθει ο Νικολαΐδης για να μειώσει με λέι απ του σε 18-11. Πλώτας και Παπαδάκης ευστόχησαν σε τρίποντα, ενώ ο Χατζηδάκης με βολές του έκανε το 22-18, με τον Γουόρντνα διαμορφώνει το 25-18 της 1ης περιόδου με καλάθι-φάουλ και έμμεσο τρίποντο.

Ο Χολ με ένα τρομερό alley-oop κάρφωμα από ασίστ του Τζόζεφ έκανε το 27-19, ο Φραϊντέλ με λέι απ του έγραψε το 27-21, ενώ ακολούθησαν βολές του Παπανικολάου και τρίποντο του Βεζένκοφ, για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ματς (32-21). Ο Ιττούνας με δικό του τρίποντο έκανε το 32-24 και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Τζόζεφ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις επιθέσεις των «ερυθρόλευκων», κάνοντας το 43-27 μετά από καλάθι-φάουλ. Μάλιστα, λίγο αργότερα ευστόχησε και από μακριά για το 48-27, πριν έρθει ο Παπαδάκης για να διαμορφώσει το 48-30 του πρώτου ημιχρόνου, με buzzer-beater τρίποντό του.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να επιβάλλει την ανωτερότητά του και με το ξεκίνημα της 3ης περιόδου, εκτοξεύοντας για πρώτη φορά την υπέρ του διαφορά στο +24 (54-30) μετά από καλάθι-φάουλ και συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ. Ο άσος των Πειραιωτών σκόραρε ξανά για να φτάσει τους 18 προσωπικούς πόντους και να διαμορφώσει το 59-32, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε και από τα 8 μέτρα, για το 62-32! Ένα ακόμα τρίποντο, αυτή τη φορά από τον ΜακΙντιρ έφερε το 65-34, Καραγιαννίδης και Νετζήπογλου με συνεχόμενες συνεργασίες τους έφεραν το 71-34, ενώ το Περιστέρι αδυνατούσε να βρει λύσεις επιθετικά και ο Νετζήπογλου έφτασε τους 12 με τρίποντό του, για να φέρει το 76-42 της 3ης περιόδου.

Διαδικαστικού χαρακτήρα η 4η περίοδος, με τον Μπαρτζώκα να ξεκουράζει αρκετούς από τους παίκτες του και με τη διαφορά να μην πέφτει κάτω από τους 28 πόντους και με τον Ολυμπιακό να παίρνει πολύ εύκολα τη νίκη με 91-62!

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62

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